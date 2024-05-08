Пашинян объявил о начале пересмотра стратегии безопасности Армении

Пашинян: Армения начала пересматривать стратегию национальной безопасности

МОСКВА, 7 мая/ Радио Sputnik. В Армении начался пересмотр стратегии национальной безопасности, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Происходящие процессы привели нас к убеждению, что стратегия развития Армении нуждается в пересмотре. С этой точки зрения, я думаю, и это очевидно, что стратегия национальной безопасности должна быть пересмотрена, и процесс этого пересмотра на рабочем уровне уже начался", – цитирует Пашиняна РИА Новости.

По его мнению, смыслом существования Армении должно быть не обслуживание исторической справедливости и общенациональных повесток, а "обеспечение свобод, счастья и благосостояния граждан".

Премьер уточнил, что безопасность страны можно обеспечить путем диверсификации внешних связей, реформы армии и внедрения всеобъемлющей системы обороны и безопасности.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российские пограничники покинут Тавушскую область Армении.