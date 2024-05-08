Новая тактика ведения боя: Россияне теперь используют «танки-черепахи» группами

Источник изображения: topwar.ru

Колонна «танков-черепах» на пути к Красногоровке

Использование так называемых «танков-черепах» на линии фронта на Украине, похоже, становится новой нормой. Спустя всего три недели после первого обнаружения российского танка Т-72 с прикрепленным к нему дополнительным защитным корпусом российские войска теперь используют модифицированные машины группами. Об этом свидетельствует клип, который сейчас гуляет по соцсетям.

Российский военный блоггер Борис Рожин опубликовал в Telegram видео с беспилотника колонны «танков-черепах». По его словам, запись сделана в прошлую субботу и показывает наступление на небольшой городок Красногоровка в ДНР. На кадрах видно четыре «танка-черепахи», предположительно модернизированные БМП, и основной боевой танк, въезжающие в район города под огнем украинской артиллерии. В конце концов, похоже, что только одна из машин вернулась на российские позиции. По словам военного блогера, атака была направлена ​​на переброску десантников в город.

Первый «танк-черепаха» был замечен под Красногоровкой в начале апреля. Всего через неделю украинский беспилотник заметил в этом районе еще один экземпляр улучшенной конструкции. Вместо плоской защитной панели второй «танк-черепаха» имел более высокую конструкцию, видимо, для защиты пехотинцев. Конструкция зарекомендовала себя. По данным проукраинского блога Defense Express, во время своего боевого крещения прототип выгрузил российских штурмовиков возле украинских позиций, а затем снова поехал обратно.

Опыт, полученный ВС РФ с «танком-черепахой», теперь, похоже, сказывается и на тактике. Вместо того, чтобы просто поставить одну из машин во главе атакующей колонны, используются сразу несколько «танков-черепах».

Украинские вооруженные силы испытывают проблемы с защитой от этих, как они их называют, "монстров" из-за нехватки артиллерийских снарядов, мин и противотанковых средств.

"Все смеются над конструкцией их брони, но на самом деле они работают чертовски хорошо"

- написал проукраинский военный блог "Жизнь на линии фронта" о видео, которое якобы показывает наступление "танка-черепахи" на город Часов Яр. По данным Telegram-канала, для отражения атаки понадобилось «много» FPV дронов.

Применение «танков-черепах» которые также получили название «Царь-мангал» само по себе не является уже большой новостью. Применение таких танков уже многократно обсуждалось, в том числе и на ВО. Новшеством является однако применение нескольких машин с такой модификацией. Это могло бы стать, в более доработанном виде, решением проблемы, с которой мы столкнулись в начале СВО. Тогда враг относительно успешно атаковал наши танковые колонны с помощью FPV дронов. Как результат нам часто приходилось отказываться от применения танковых колонн, теперь это может измениться.

Также изменение отношения врага к этой конструкции является не только поводом для гордости, но означает, что теперь враг начнёт, а, возможно, уже начал, разработку методов противодействия. Разумеется, и нам не стоит останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствование этой конструкции, а также методов её применения, что и происходит, следуя информации из этой статьи.