Крылатые бомбы JDAM-ER для Украины уязвимы от российской РЭБ.

Как сообщается, российские помехи серьезно снижают эффективность поставляемых Западом боеприпасов с GPS-наведением. В результате ВВС США закупают дополнительные головки самонаведения (ГСН) для придания поставляемым на Украину высокоточным бомбам прямого поражения повышенной дальности (JDAM-ER) способности поражать глушилки GPS сигнала. Считается, что это превратит один из видов оружия, наиболее подверженных воздействию этой контрмеры, в средство, используемое для её уничтожения.

Министерство обороны США 3 мая 2024 года объявило о заключении контракта на сумму 23,5 млн. долл. с компанией Scientific Applications and Research Associates Inc. (SARA) на «приобретение ГСН на постановщики помех GPS» и их интеграцию в существующие комплекты крыльев для авиационных боеприпасов прямого поражения. Контракт также предполагает иностранные военные продажи Украине.

Крылатые бомбы JDAM-ER используются ВСУ, как минимум, с марта 2023 года. Для их применения задействуются ещё советские истребители МиГ-29 и Су-27 ВВС ВСУ. Боеприпасы крепятся с помощью специализированных пилонов и управляются планшетной системой в руках их пилотов. Подробная информация о самой системе самонаведения ограничена, но компания SARA уже много лет разрабатывает подобные возможности для интеграции в различные высокоточные боеприпасы.

JDAM-ER под крылом украинского МиГ-29. Виден специализированный пилон, используемый для применения этого оружия с этих самолетов, а также Су-27

По данным разработчика, если противник пытается усложнить поле боя рассеянной или конкурирующей радиочастотной энергией, подсистема HOJ (home-on-GPS, или «домой на GPS-глушилку») от SARA позволяет основной управляемой бомбе или ракете поразить источник такой энергии по желанию оператора. Подсистема HOJ компактна и в 10 раз дешевле оборудования предыдущего поколения. HOJ использует твердотельные компоненты и общий интерфейс для боеприпасов, который обеспечивает быструю и недорогую интеграцию.

Планшетная система управления бомбами JDAM в кабине истребителя ВСУ

В будущем намечается включить функцию глушения GPS в другие высокоточные боеприпасы, поставляемые Западом для ВСУ, включая высокоскоростные противорадиационные ракеты AGM-88 (HARM). У HARM-мов уже есть функция «домой на GPS-глушилку», но неясно, смогут ли украинские боевые самолеты использовать их в данном режиме. В любом случае, считается, что предоставление Украине JDAM-устройств, способных поражать российские GPS-глушилки, не только имеет смысл, но и может стать все более важной возможностью.

По данным аналитического центра Королевского института объединенных служб (RUSI, Великобритания), при первом использовании на Украине высокоточных артиллерийских снарядов 155-мм «Экскалибур» с системой наведения через GPS эффективность поражения целей составляла 70%. Через шесть недель, благодаря адаптации российской РЭБ, она снизилась всего до 6%. Ранее поступали сообщения о том, что крылатые бомбы JDAM-ER и 227-мм управляемые снаряды РСЗО (GMLRS) подвергались негативному воздействию российских глушилок GPS.

По утверждению западных экспертов, применение Россией глушения GPS сигнала распространяется далеко за пределы Украины. Так, использование Россией таких систем в Балтийском регионе, вероятно, для защиты критически важные объектов от атак украинских БПЛА большой дальности, стало настолько заметным, что сейчас оказывает серьезное и потенциально опасное воздействие на коммерческую авиацию.

Учитывая все это, вооружение ВСУ боеприпасами, способными наводиться на российские глушилки GPS, рассматривается, как очень ценное. Оно могло бы помочь устранить или, по крайней мере, смягчить воздействие создаваемых российской РЭБ помех. Хотя прямое уничтожение излучателей, безусловно, поможет другому управляемому оружию добраться до своих целей, простая угроза быть уничтоженным боевым оружием в результате излучения должна затруднить использование глушилок. По крайней мере, это может привести к тому, что они будут активироваться на более короткие периоды времени.

Нынешний план отправки на Украину JDAM-ER, оснащенных ГСН с функцией «домой на GPS-глушилку», также поднимает вопрос о том, какими возможностями в этом отношении располагают сами ВС США. Это вдвойне важно, поскольку сообщения о снижении российской РЭБ возможностей поставляемых США высокоточных боеприпасов, указывают на вызывающие тревогу уязвимости такого оружии, используемого как армией США, так и различными союзниками и партнерами.

В целом, контракт на поставку новых ГСН (home-on-GPS) для крылатых бомб JDAM-ER для ВСУ подчеркивает, что российские средства РЭБ являются очень реальной проблемой. Это также указывает на то, что в настоящее время проводится работа по смягчению этой проблемы, которая может иметь последствия, выходящие далеко за рамки данного конкретного конфликта.

По материалам ресурса twz.com