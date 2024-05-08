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Военное обозрение

Шольц: ЕС удалось договориться об использовании доходов от российских активов на военную помощь Киеву

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Источник изображения: topwar.ru

Страны Евросоюза якобы договорились об использовании доходов с замороженных российских активов на военную помощь Украине. С таким заявлением выступил Олаф Шольц, прибывший с визитом в Латвию.

Немецкий канцлер утверждает, что Евросоюз все же сумел договориться об отправке 90% доходов с российских средств на военные нужды Киева. По его словам, речь идет о нескольких миллиардах евро в год, которые можно будет использовать для закупки вооружений и боеприпасов для украинской армии.

Впрочем, у нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов. Это значительная сумма, которая составляет несколько миллиардов в год

— заявил немец.

Однако, как отмечают некоторые эксперты, Шольц поторопился, пытаясь выдать желаемое за действительное, пока никакого консенсуса в отношении российских средств нет. Есть руководство ЕС, которое желает эти деньги прибрать к своим рукам, есть некоторые страны, поддерживающие это решение, но есть и противники кражи российских активов. На фоне имеющихся разногласий прийти к единому мнению очень трудно, что и показали все предыдущие саммиты.

Предложение использовать доход от замороженных российских активов озвучил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель только в марте этого года. Согласно его предложению, 90% от этой суммы должно пойти на военные закупки для Украины, а еще 10% — в военный бюджет Евросоюза.

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Страны
Германия
Латвия
Украина
Проекты
Евросоюз
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