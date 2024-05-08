Корабли "Тайфун" и "Виктор Великий" спустили на воду на Зеленодольском заводе

Они относятся к кораблям третьего ранга

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Церемония спуска на воду малого ракетного корабля (МРК) "Тайфун" и патрульного корабля "Виктор Великий" прошла на Зеленодольском судостроительном заводе (входит в корпорацию "Ак Барс"). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"От имени главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева кораблестроителей и экипажи кораблей со знаменательным событием поздравил начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, крестной матерью патрульного корабля "Виктор Великий" стала распределитель работ цеха номер 18 Наталья Титова, крестной матерью МРК "Тайфун" - ведущий инженер по нормированию труда цеха номер 17 Ольга Иванова. По традиции они разбили перед спуском о форштевни кораблей бутылки шампанского.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 "Тайфун" и патрульного корабля проекта 22160 "Виктор Великий" состоится в мае.

Оба корабля относятся к кораблям третьего ранга. Они обладают сравнительно небольшими габаритами и водоизмещением, что предоставляет возможность их перебазирования по внутренним водным путям.

В настоящее время в боевом составе ВМФ РФ находятся четыре МРК проекта 22800 и как минимум три патрульных корабля проекта 22160.