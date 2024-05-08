В Белоруссии началась внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия

Запад видит ядерное оружие в Беларуси, а американское в Европе не замечает.

ЦАМТО, 7 мая. В Белоруссии 7 мая началась внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия, сообщило Минобороны Республики Беларусь.

"В соответствии с распоряжением президента Республики Беларусь в Вооруженных силах проводится внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия", – говорится в сообщении.

Как уточнил глава ведомства Виктор Хренин, в готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.

"Проверка будет проведена в соответствии с регламентом времени, установленным Главнокомандующим. В ходе нее будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами", – отметил министр.

Начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич сообщил, что в рамках проверки часть сил и средств авиации перебазировали на запасной аэродром. К отработке подготовки к применению нестратегического ядерного оружия военнослужащие приступят после перебазирования технического состава.

По словам В.Гулевича, экипажи успешно выполнили задачи по перелету, командование проконтролирует, как пройдут остальные мероприятия.

Госсекретарь Cовбеза Белоруссии Александр Вольфович подчеркнул, что проверка синхронизирована с учениями по отработке применения нестратегического ядерного оружия, о которых объявило накануне российское Минобороны.

"В ходе данной проверки предусматривается осуществить контроль навыков наших подразделений по подаче спецбоеприпасов в воинские части, загрузке их на пусковые установки и подвески на штурмовики", – цитирует "РИА Новости" госсекретаря Совбеза.