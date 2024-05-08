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Военное обозрение

Показаны новые кадры полета турецкого истребителя KAAN

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Источник изображения: topwar.ru

Национальный истребитель Турции KAAN совершил второй полёт после того как 21 февраля текущего года он впервые поднялся в воздух. Соответствующие кадры были показаны в турецких СМИ.

Как сообщает разработчик новой машины, компания Turkish Aerospace Industries (TAI), полёт прошёл успешно. Самолет, получивший новую окраску, пробыл в воздухе 14 минут, развивал скорость 230 узлов [426 км/ч] и подымался на высоту 10 тыс. футов [3 тыс. м].

Источник изображения: topwar.ru

*KAAN обладает всеми возможностями боевого самолета 5-го поколения, такими как высокая маневренность, низкая радиолокационная заметность, открытая для развития архитектура авионики, повышенная ситуационная осведомленность, точное наведение на цель и совместимость

- заявляет разработчик.

Источник изображения: topwar.ru

Производство первого летного экземпляра KAAN стартовало в марте 2022 года, сборка компонентов состоялась в период с мая по ноябрь 2022 года. Наземные испытания проводились в декабре 2022 года и январе 2023 года. В феврале 2023 года состоялась выкатка из ангара и был произведен первый пуск двигателя.

Источник изображения: topwar.ru

Предполагается, что в итоге KAAN сможет развивать максимальную крейсерскую скорость в 1,8 Маха. Высота потолка должна составить 16,8 тыс. м. Предел перегрузок: +9 g / -3,5 g. Вооружения должны будут размещаться во внутреннем отсеке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
TAI
Проекты
Истребитель 5 поколения
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