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ЦАМТО

Россия приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на действия США

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Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "ПИОНЕР" (по терминологии НАТО — SS-20)
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "ПИОНЕР" (по терминологии НАТО — SS-20).
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

ЦАМТО, 7 мая. Москва, отвечая на недружественные шаги Вашингтона, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности, заявили в МИД.

"В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Причем с учетом проведения ранее объявленных НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что в стремлении нарастить многоплановые угрозы России США открыто встали на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены по Договору о РСМД. Затем Вашингтон целенаправленно разрушил это соглашение, а после сразу же активизировал разработку и испытания снарядов такого класса. Кроме того, Соединенные Штаты начали формировать специализированные подразделения с региональной привязкой и прорабатывать вопрос о создании необходимой инфраструктуры.

Теперь американцы начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион "якобы на время проведения учений с союзниками", что указывает на то, что производство и обкатка этих вооружений идет полным ходом, пояснили в министерстве.

"Прямо заявляем, что, когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений", – подчеркнули в МИД.

В МИД также коснулись темы анонсированных ранее учений с нестратегическим ядерным оружием, отметив, что это мероприятие нужно рассматривать в контексте недавно прозвучавших воинственных высказываний западных политиков и дестабилизирующих действий стран НАТО, направленных на усиление давления на Россию и создание дополнительных угроз ее безопасности. В частности, речь идет о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину военных из его страны и других государств-членов Североатлантического альянса.

"Более того, в западных СМИ появилась информация о том, что некоторое количество наемников из французского Иностранного легиона уже находится на Украине. Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, что означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав", – заявили в министерстве.

Кроме того, как отметили в МИД, Москва будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия. Там уточнили, что именно эти самолеты долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых совместных ядерных миссиях НАТО.

"Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носители ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию", – добавили в МИД.

В ведомстве выразили надежду, что запланированные в России учения остудят горячие головы в западных столицах, помогут осознать возможные катастрофические последствия создаваемых ими рисков и удержат их как от пособничества киевскому режиму в его террористических акциях, так и от втягивания в прямой вооруженный конфликт с Москвой, передает "РИА Новости".

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Франция
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РСМД
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