Министр обороны Нидерландов анонсировала передачу Украине истребителей F-16 «вслед за Данией»

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Первой американские истребители F-16 Украине поставит Дания, Нидерланды присоединятся к передаче самолетов позднее. Как заявили в Минобороны королевства, предварительные графики уже составлены.

Согласно плану, составленному союзниками Украины, первые истребители F-16 Киеву передаст Дания, это должно случиться летом этого года. Нидерланды присоединятся к датчанам осенью, но только в том случае, если всё пройдет в рамках задуманного. Т. е. должны завершить обучение украинские пилоты, быть подготовлена инфраструктура для размещения самолетов, а также технический персонал. Без всего этого передача истребителей теряет смысл.

Если нам удастся удержаться на этом пути, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16

- заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

На данный момент голландцы помогают готовить украинских пилотов в Румынии, также обучение идет в США, Дании и еще ряде стран.

Накануне российский МИД предупредил США и НАТО, что будет считать любой появившийся в небе Украины истребитель F-16 носителем ядерного оружия, поскольку данный самолет является боевой платформой двойного назначения. Ранее в Москве заявили, что размещение переданных Украине истребителей на любом аэродроме за пределами украинской территории делает его целью для российских ракет.