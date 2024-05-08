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Техкульт

NASA успешно передало данные по лазерному лучу на 226 миллионов километров

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Лазерная связь

Цель стартовавшей 13 октября минувшего года космической миссии НАСА Psyche — достичь к 2029 году металлического астероида 16 Psyche. За время столь длительного полета агентство планирует испытать в деле технологию лазерно-оптической связи Laser Link.

После того как радиопередатчик был синхронизирован с модулем оптической связи космического зонда DSOC, состоялся первый сеанс — передана копия инженерных данных с расстояния 226 млн. км. Скорость передачи составила 25 Мбит/сек. По словам сотрудника Лаборатории реактивного движения НАСА Миры Шринивасан, 8 апреля этого года за время сеанса удалось передать 10 минут данных с зонда, что подтвердило эффективность взаимодействия систем оптической и основной радиосвязи аппарата.

Psyche

Разработанная в НАСА технология обеспечивает скорость передачи данных в 10-100 раз быстрее, чем у современных радиочастотных систем. 10 декабря прошлого года инженерам удалось достичь скорости передачи в 267 Мбит/сек, когда зонд Psyche находился на расстоянии 31 млн. км. от Земли. Главный недостаток лазерной связи — зависимость от погодных условий (небо должно быть чистым), в то время, как более медленная радиосвязь зависит от них значительно меньше. Поэтому лазерные системы в ближайшее время вряд ли смогут заменить традиционные радиопередатчики.

Александр Агеев

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Компании
NASA
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