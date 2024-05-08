Начальник Генштаба польской армии: Варшава делает ставку на профессионалов, возвращения всеобщего призыва не будет

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Польша продолжит полагаться на профессиональную армию, возвращения всеобщей воинской обязанности не будет. С таким заявлением выступил начальник Генштаба польской армии Веслав Кукула.

Польская армия продолжит комплектоваться на добровольной основе, в Варшаве не видят смысла в возвращении срочной службы. Как заявил польский генерал, набрать необходимое количество военнослужащих с помощью призыва легче, но на сегодняшний день в этом нет необходимости, служить должны профессионалы, решившие связать свою жизнь с армией.

Будут добровольцы. Проще всего вернуть обязательную военную службу, но сегодня мы не видим в этом необходимости

— заявил Кукула.

В таком же ключе ранее высказался бывший замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак. По его словам, сейчас Европе в общем и Польше в частности никто не угрожает, несмотря на заявления политиков о России, поэтому введение всеобщей воинской обязанности не нужно. С другой стороны, если опасность возникнет, ввести ее не составит труда, тем более в Польше, где призыв прекращен с 1999 года, но законодательно не отменен.

Как уже сообщалось, в Европе призыв осуществляется в Турции, Норвегии и балтийских республиках. При этом основу их армий все равно составляют военнослужащие по контракту.