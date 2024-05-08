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Военное обозрение

Благодаря новому турецкому двигателю ударный беспилотник Bayraktar TB3 побил собственный рекорд высоты

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Источник изображения: topwar.ru

Перспективный турецкий разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB3 побил собственный рекорд высоты благодаря национальному двигателю PD-170, разработанному компанией TUSAS Engine Industries (TEI).

Как указывается на сайте компании Baykar, создателя семейства Bayraktar, беспилотник TB3, совершив первый полет 27 октября 2023 года, постоянно модернизируется за счёт перехода на местные продукты. Так, БПЛА уже оснащен национальной оптико-электронной системой ASELFLIR-500, что повысило разведывательные возможности аппарата.

Теперь настала очередь силовой установки местной разработки. Как отмечается, оснащенный PD-170 беспилотник поднялся на ранее недоступную для него высоту 10 тыс. м. При этом среди БПЛА турецкого производства рекорд принадлежит аппарату Akinci с воздушным потолком в 13,7 тыс. м.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждает разработчик TEI, турбодизельный двигатель PD-170 с системой двухступенчатого турбонаддува значительно опережает конкурентов. Он имеет сухую массу 162 кг и способен работать на высоте до 13,7 тыс. м.

Длина Bayraktar TB3 составляет 8,35 м, а размах крыльев 14 м (могут складываться при корабельном базировании). Его максимальная взлетная масса составляет 1450 кг, а грузоподъемность 280 кг. Оснащенный двигателем PD-170, он развивает максимальную скорость 300 км/ч и крейсерскую скорость 232 км/ч. Дальность действия достигает 1900 км. TB3 оборудован шестью узлами подвески для размещения различных боеприпасов с лазерным наведением и оснащен усовершенствованной авионикой, включая многорежимный радар с АФАР.

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АФАР
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