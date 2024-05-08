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ЦАМТО

Науседа: Литва примет участие в "коалиции ПВО" и передаст Украине радары

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Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 7 мая. Литва примет участие в "коалиции ПВО" под руководством Германии, передав Украине радары. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил литовский президент Гитанас Науседа.

"Мы благодарны Германии за инициативу создания "коалиции ПВО". Литва присоединится к ней. Мы планируем помочь Украине радиолокационными станциями", – сказал Г.Науседа 6 мая на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).

После планового заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал страны НАТО незамедлительно предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot. Он поблагодарил страны за их реакцию на его призыв и, в частности, выразил благодарность Германии.

Ранее Минобороны и канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot, она будет передана "немедленно".

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Страны
Германия
Литва
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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