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Интерфакс-АВН

Путин заявил, что Россия не отказывается от диалога с западными странами

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В.Путин
В.Путин.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия готова к диалогу по вопросам безопасности, стратегической стабильности, но только на равноправной основе, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в своей инаугурационной речи.

"Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, кто видит в России надежного и честного партнера", - сказал глава государства, добавив, что "это действительно мировое большинство".

Вместе с тем, по словам президента, Россия "не отказывается от диалога с западными государствами". "Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать Россию, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру", - сказал Путин.

"Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен, но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга", - подчеркнул Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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