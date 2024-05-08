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Германия отзывает своего посла из Москвы после атаки российских хакеров (Asharq Al-Awsat, Саудовская Аравия)

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Asharq Al-Awsat: Германия решила усугубить напряженность в отношениях с Россией

Берлин решил еще сильнее ухудшить отношения с Москвой, пишет Asharq Al-Awsat. Он в очередной раз голословно обвинил Кремль в кибератаках. Между тем хорошо известно, что Германия испытывает проблемы с безопасностью – одна лишь утечка разговора немецких офицеров о ракетах для Украины чего стоит, подчеркивает автор статьи.

Берлин решился на эскалацию напряженности в отношениях с Москвой: после двух хакерских атак немецкие власти вызвали для консультаций в Берлин своего посла в РФ Александра Ламбсдорффа. Он пробудет в Германии неделю, а затем вернется к исполнению своих обязанностей в России.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обвинила "связанных с государством российских хакеров" в том, что они якобы причастны к кибератаке на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в 2023 году.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, лидер СДПГ, заявил, что те же хакеры стоят за многочисленными кибератаками на немецкую промышленность, включая военную, и различные правительственные учреждения, в том числе бундестаг в 2015 году.

За неделю до этого МИД ФРГ вызвало посла России в Берлине из-за задержания двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Кремля, которые якобы готовили диверсии против военных объектов ВС США на западе Германии.

Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (выполняет функции контрразведки) Томас Хальденванг предупредил, что активность российской разведки в Германии достигла уровня времен холодной войны. На конференции по безопасности он заявил, что Москва "привыкла проводить операции на европейской земле с высоким потенциалом ущерба".

ЕС и НАТО, похоже, разделяют эту оценку. Они выступили с заявлениями, осуждающими российские кибератаки, после того как Берлин обвинил Москву в причастности к хакерской атаке на СДПГ в прошлом году. Евросоюз и Североатлантический альянс обязались продолжать работу по борьбе с российскими шпионами и хакерами. НАТО также предупреждает, что Россия якобы планирует диверсионные атаки в различных европейских странах – Чехии, Литве, Польше, Словакии и Швеции (об этих "атаках" также сообщала британская Financial Times. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал это сообщение несерьезным. "Не похоже на какой-то серьезный материал. Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны", – заявил он.).

Европейские спецслужбы связывают "рост российских диверсионных актов" с украинским конфликтом и продолжающейся поддержкой Киева со стороны Запада.

Олаф Шольц не исключил дальнейшей эскалации напряженности между Москвой и Берлином. Во время своего визита в Вильнюс, где он встретился с немецкими военнослужащими, дислоцированными в этой стране, канцлер также подтвердил готовность Германии защищать страны Прибалтики.

Шольц заявил, что Германия будет защищать "каждый сантиметр" территории стран НАТО.

Германия даже согласилась разместить в Литве 4 800 немецких военных. Впервые со времен Второй мировой войны немецкие солдаты будут дислоцированы за границей на постоянной основе. Основные подразделения бригады немецкой армии, которая перебрасывается в Литву, начнут прибывать в следующем году. Они достигнут полной боевой готовности в 2027 году.

Обеспокоенность по поводу "небрежной оперативной безопасности" усилилась после того, как газета Die Zeit узнала о более шести тысячах записей с онлайн-совещаний сотрудников минобороны Германии, которые несколько месяцев были в открытом доступе на платформе Webex.

В расследовании Die Zeit говорится, что военные не знали, что записи их онлайн-совещаний находились в открытом доступе, пока с ними не связались журналисты. В бундесвере заявили, что причиной стала брешь в безопасности, подчеркнув, что ни одно из видеосовещаний не было взломано. Разговор четырех немецких офицеров о ракетах Taurus для Украины, попавший к российским СМИ в марте, также был доступен. Аудиозапись дискуссии, на которой немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали передачу дальнобойных ракет Киеву, вызвала гневную реакцию в немецком обществе, а также со стороны союзников ФРГ.

Офицеры называли цели, которые ВСУ могут поразить этими дальнобойными ракетами, и говорили о необходимости привлечения немецких военных для их обслуживания и эксплуатации, отметив, что Великобритания делает то же самое. Это вызвало большое замешательство у правительства Германии, особенно после того, как британские СМИ сообщили о недовольстве Лондона "утечкой военных секретов".

В минобороны ФРГ тогда заявили, что причиной утечки стало подключение одного из участников, находившегося в Сингапуре, к незащищенному соединению, а правительство сообщило о начале расследования утечки разговора немецких военных.

Расследование Die Zeit, раскрывшее новую брешь в безопасности, вызвало сомнения относительно первоначальной версии. Может ее выдумали для сокрытия других проблем?

Автор: Рашида Бехнам (راغدة بهنام)

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