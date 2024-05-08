Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц

Кадыров: в этот месяц надо взять Одессу и Харьков и вынудить Зеленского сдаться

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ходе спецоперации, заявил в эфире телеканала "Россия 1", что "в этот месяц" надо забирать Одессу и Харьков, а потом заставить Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности РФ бумаги.

"Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины", - сказал Кадыров.