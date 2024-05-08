"От оптимизма не осталось и следа". Как на Западе перестали верить в победу Украины

Полковник Ходаренок: заявления Запада по Украине говорят о неверии в победу ВСУ

США в случае разгрома Украины, возможно, придется вмешаться конфликт, задействовав свои войска. Так считает лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис. О чем говорят эти заявления и почему страны Запада уже не верят в выход украинской армии на границы 1991 года, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Лидер Демократической партии в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что Соединенным Штатам придется отправить части и соединения своих вооруженных сил на Украину в случае тяжелых поражений ВСУ.

В общем, от былого оптимизма, связанного с наступательной операцией ВСУ в летней кампании 2023 года, не осталось и следа. Уже никто в США не говорит о возможном выходе украинской армии на границы 1991 года и даже об отвоевании хотя бы части земель, включенных в состав новых регионов России.

Надо заметить, что между словами американских законодателей и последними действиями властей США все же есть небольшое противоречие. Только что палата представителей конгресса США приняла законопроект о помощи Украине на $60,8 млрд. Прежде всего в распоряжение ВСУ поступят зенитные управляемые ракеты, дальнобойные ракеты ATACMS, боеприпасы к ствольной артиллерии, бронетехника, противотанковые ракетные комплексы и др.

Казалось бы, более чем солидный пакет военной помощи, который позволит стабилизировать обстановку на фронтах. И вдруг - такое неверие в боевые возможности ВСУ: Соединенным Штатам придется отправить свои войска на Украину в случае разгрома Киева. Получается, мало дали?

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает отправку военнослужащих на Украину. «Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступил запрос Украины - чего сегодня нет, - у нас были бы легитимные основания задать себе этот вопрос об отправке войск», - добавил по этому поводу глава французского государства.

И тут вновь мы наблюдаем большие сомнения, теперь уже у президента Франции, - удержит ли в ближайшее время Украина фронт.

Надо заметить, что вчера Макрон существенно подкорректировал свою позицию об отправке войск. «Франция не находится в войне ни с Россией, ни с российским народом», - подчеркнул он.

"Красные линии" НАТО

К анализу обстановки в зоне СВО подключился и Североатлантический альянс. Как писала итальянская газета Repubblica, страны НАТО в «конфиденциальной форме» установили две «красные линии», при пересечении которых возможно прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт на Украине.

Первая «красная линия» касается угрозы прорыва Россией линии обороны Украины и участия в конфликте третьей страны, а именно - Белоруссии. ВСУ, говорится в материале, не может полностью контролировать границу с Белоруссией, а это создает условия для прорыва ВС РФ.

Вторая «красная линия» - возможная провокация России против стран Балтии, Польши или «целенаправленное нападение на Молдавию».

По поводу первой «красной линии» следует сделать два замечания. Первое - теперь уже и в НАТО мы наблюдаем сомнения, удержит ли Украина фронт. Второе - президент Белоруссии Александр Лукашенко делает все возможное (и невозможное тоже), чтобы ни при каких обстоятельствах не вступить в конфликт на Украине. И это видно невооруженным взглядом. Но это, похоже, незаметно для штаб-квартиры НАТО.

Вторую «красную линию», прочерченную Североатлантическим альянсом, где речь идет о «провокации России против стран Балтии, Польши или целенаправленном нападении на Молдавию», следует отнести к разряду откровенных глупостей и расценивать как очевидную демонстрацию полного отсутствия какого-либо трезвого анализа военно-политической обстановки.

И для НАТО вопрос остается актуальным - как же так, государства - участники Североатлантического альянса поставляют Украине в постоянно возрастающих объемах вооружение, военную и специальную технику, и в то же время в Брюсселе налицо такое неверие в боевые и оперативные возможности ВСУ.

Речи о каких-либо предстоящих победах украинской армии в подобных оценках отсутствуют по определению.

Наконец, ВС РФ по поручению Верховного главнокомандующего, президента страны Владимира Путина проведут внеплановые учения по применению нестратегического ядерного оружия. Учения пройдут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России.

Подобное мероприятие следует рассматривать как лучшее средство для остужения горячих голов на Западе и прекращения дискуссий о возможной отправке воинских контингентов своих национальных вооруженных сил в зону военной операции.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок