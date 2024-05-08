В Зеленодольске спустили на воду корабли «Тайфун» и «Виктор Великий»

На Зеленодольском судостроительном заводе прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля (МРК) «Тайфун» и патрульного корабля «Виктор Великий». Об этом во вторник, 7 мая, сообщили в Минобороны РФ.

«От имени главкома ВМФ (Военно-морским флотом РФ. — Ред.) адмирала Александра Моисеева кораблестроителей и экипажи кораблей со знаменательным событием поздравил начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, корабли относятся к третьему рангу и обладают небольшими габаритами и водоизмещением, что предоставляет возможность их перебазирования по внутренним водным путям.

Ранее, 2 апреля, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что до конца 2024 года Черноморский флот получит три корабля-носителя высокоточных ракет. Он напомнил, что головной корабль этой серии, который называется «Циклон», вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет задачи. До конца года Зеленодольский завод имени Горького должен передать морякам еще три таких корабля, добавил Шойгу.

До этого, 17 марта, сообщалось, что Шойгу проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота и заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению подразделениями флота боевых задач.