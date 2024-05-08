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Flotprom

Источник назвал сроки начала ходовых испытаний первого патрульного ледокола

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Первый патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, постройка которого продолжается на "Адмиралтейских верфях", выйдет на заводские ходовые испытания ориентировочно в июне 2024 года. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

"На днях ледокол вышел из дока, где ему обновили окраску корпуса. Сейчас он находится у причальной стенки предприятия. Ориентировочно в июне он выйдет на заводские ходовые испытания", – сказал собеседник агентства.

Патрульный ледокол проекта 23550 "Иван Папанин"

Минобороны РФ


ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Головной патрульный корабль проекта 23550 "Иван Папанин" заложили на "Адмиралтейских верфях" в апреле 2017 года, спустили на воду 25 октября 2019 года. Его передачу флоту планировали на 2019 год, но потом перенесли на 2023-й из-за проблем с импортозамещением.

В апреле этого года пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что на борт "Ивана Папанина" заселился экипаж.

Водоизмещение корабля проекта 23550 – около 9000 тонн, длина – 114 метров, ширина – 18 метров, осадка – 6 метров. Энергоустановка мощностью около 15 мВт позволит развивать скорость до 18 узлов. Пропульсивный комплекс включает две полноповоротные винторулевые колонки мощностью около 6000 кВт каждая и подруливающее устройство тоннельного типа мощностью около 500 кВт. Автономность – около 70 суток, дальность плавания – до 10 000 миль. Основной экипаж – 49 человек, дополнительный – 47 человек.

Вооружение патрульного ледокола включает автоматическую 76,2-мм артустановку АК-176МА. Кроме того, возможно размещение в контейнерах восьми крылатых ракет "Калибр-К" и/или противокорабельных ракет "Уран". На борту смогут базироваться вертолет и беспилотные летательные аппараты, а также два скоростных боевых катера "Раптор".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
23550
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