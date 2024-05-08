Безводная гидроэлектростанция получила зеленый свет в Британии

Гидроэлектростанция

Компания RheEnergise запускает в Британии пилотный проект необычной гидроэлектростанции HD Hydro. Она будет размещена в графстве Девон рядом с Плимутом, а ее мощность составит 500 кВт. Проект решает одну из главных проблем гидроэнергетики — дефицит подходящих площадок. Если этот опыт будет удачным, такие электростанции могут получить широкое распространение не только на Туманном Альбионе, но и по всему миру.

Специалисты подсчитали, что новый энергетический объект будет в 2,5 раза мощнее аналога, использующего традиционные подходы. Кроме того, он сможет обеспечить нулевые выбросы углерода. Инженеры RheEnergise нашли оригинальный способ обходиться без больших перепадов высоты, модифицировав рабочее тело системы. Вместо воды они намерены использовать раствор на основе минерального порошка R19. При его добавлении вода превращается в пастообразную жидкость большой плотности. За счет использования более тяжелой жидкости планируется достижение тех же характеристик, что и у гидроэлектростанций с традиционной перекачкой воды, но с применением на 40 % более компактных резервуаров и перепадов высоты между ними. Это позволит размещать подобные системы в местностях с меньшими по высоте холмами. К их преимуществам можно отнести то, что им не свойственны деградация и утечки. Первая электростанция HD Hydro будет питать предприятие, выпускающее сантехнику. Генеральный директор RheEnergise Стивен Крош отметил, что данная разработка является в энергетике новаторской. Интерес к этой технологии уже проявили партнеры из других государств — в ближайшие годы RheEnergise намерена запустить первый сетевой проект суммарной мощностью не менее 10 МВт.

Александр Козырев