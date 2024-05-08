"Искандеры" и "Полонезы" задействуют в проверке армии в Белоруссии

Вольфович: "Искандеры" и "Полонезы" задействуют в проверке белорусской армии
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1", что комплексы "Искандер" и "Полонез" будут задействованы в ходе внезапной проверки в белорусской армии сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия.
Он добавил, что авиационные воинские части осуществят рассредоточение по аэродромам базировании, подготовят штурмовики Су-25 к применению спецбоеприпасов.
"Главным результатом данной проверки должно стать практическое подтверждение навыков наших военнослужащих по применению данного вида оружия. Эти мероприятия носят исключительно оборонительный характер и не проецируют угроз ни на одно из государств", - сказал Вольфович.