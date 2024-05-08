В России улучшили солнечные панели за счет особых наночастиц

В России улучшили солнечные панели

Специалисты питерского университета ЛЭТИ, а также ФТИ им.Иоффе и НМИЦ им.Алмазова, успешно провели синтез особых наночастиц и внедрили их в солнечные панели, благодаря чему долговечность работы панелей значительно возросла.

В основном сейчас производство ячеек солнечных батарей выполняется из кремния, но такой подход достаточно дорог, а сами панели имеют небольшую способность преобразования солнечного света в энергию. Альтернативой кремниевой технологии выступает производство батарей на основе перовскита, которые лучше по многим показателям, но быстрее деградируют при воздействии кислорода. По словам представителя ЛЭТИ Романа Крюкова, углеродные наночастицы, внедренные в солнечные батареи, основанные на перовските (титанате кальция), обеспечивают решение ряда проблем, возникающих в процессе промышленной эксплуатации панелей такого типа.

В России улучшили солнечные панели

Кроме того, Крюков отметил, что аналогичные сложные структуры на перовскитах и углеродных квантовых точках в перспективе найдут широкое применение при изготовлении передовых элементов солнечных панелей и фотодетекторов. Это позволит сократить отставание России от мировых лидеров. Специалистами уже полностью изучены и подтверждены высокие показатели ячеек из перовскита с углеродными наночастицами в плане их износостойкости и устойчивости. Сейчас они занимаются разработкой методики нанесения пленок из таких перовскитовых покрытий, что обеспечит возможность масштабирования технологии.

Макс Антонов