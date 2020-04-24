Рособоронэкспорт выводит на мировой рынок боевую платформу "Бумеранг"

ЦАМТО, 23 апреля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) начал продвижение на зарубежные рынки новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" разработки и производства ООО "Военно-промышленная компания".

"Старт маркетинга экспортного варианта "Бумеранга" – прекрасная новость для Рособоронэкспорта и наших партнеров. Боевая платформа разработана по заданию Минобороны России, что уже говорит о ее высочайших боевых и эксплуатационных возможностях, отвечающих современным и перспективным требованиям ведения боевых действий. Уникальность платформы заключается в возможности создавать на ее базе машины самого широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием. Интерес к "Бумерангу" уже проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Мы оцениваем объем экспорта этой платформы в обозримой перспективе на уровне порядка 1 млрд. долл.", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Амфибийная боевая машина с колесной формулой 8х8 "Бумеранг" обеспечивает возможность решения широкого спектра боевых задач и даже задач мирного времени: при отражении агрессии вероятного противника, защите рубежей государства и борьбе с террористическими группировками, а также оказании помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.

При разработке машины были учтены современные требования мирового рынка и принята новая компоновочная схема: отделение управления впереди слева, моторно-трансмиссионное отделение впереди справа, боевое отделение в середине, а отделение десанта в кормовой части машины. В "Бумеранге" может размещаться до 11 человек личного состава. Посадка и высадка боевого расчета осуществляется через верхние люки и кормовую дверь или рампу.

В зависимости от функционального назначения и решаемых задач на платформу могут монтироваться боевые модули. Это могут быть дистанционно-управляемые и обитаемые модули с пулеметным, пушечным или комбинированным вооружением: 30-мм автоматическая пушка и спаренный с ней 7,62-мм пулемет, 30-мм автоматический гранатомет и две пусковые установки с двумя ПТРК на каждой, а также 12,7-мм пулемет "Корд" в варианте для БТР.

Для управления вооружением и ведения прицельной стрельбы в состав современной цифрой системы управления огнем входят двухплоскостной стабилизатор вооружения, многоканальный оптико-электронный прицельный комплекс со встроенным лазерным дальномером и автоматизированные места наводчика и командира с многофункциональным дисплеем и встроенным баллистическим вычислителем.

В зависимости от установленного вооружения боевая машина, созданная на шасси унифицированной колесной боевой платформы, может с места сходу и на плаву в любое время суток и любых погодных условиях эффективно поражать различные цели противника – живую силу, огневые точки, бронированные и небронированные цели, в том числе низкоскоростные воздушные.

Высокие характеристики подвижности и плавность хода машины обеспечивают полный привод на все 8 колес, независимая подвеска, экономичный дизельный двигатель мощностью 750 л.с. Машина может с легкостью преодолевать различные препятствия, развивать на шоссе скорость свыше 100 км/ч и имеет запас хода не менее 800 км. Для повышения проходимости на бронемашине установлена лебедка с тяговым усилием 10 т.

Наиболее выгодно отличают российскую машину от зарубежных аналогов ее амфибийные свойства, позволяющие преодолевать водные преграды даже при волнении не менее трех баллов. При этом бронированная машина развивает на воде скорость не менее 10 км/ч, имея запас хода по воде до 12 ч.

Защищенность этой уникальной российской унифицированной колесной боевой платформы может быть построена по многоуровневому принципу: броня, система динамической и активной защиты, система постановки дымовой завесы и другие системы. Броня и специальная форма корпуса обеспечивают защиту личного состава от поражающих факторов стрелкового оружия, минно-взрывных устройств и осколков артиллерийских снарядов. На внутренних поверхностях корпуса монтируется противоосколочная защита.

В случае повреждений бронемашина способна самостоятельно покинуть опасное место при полном отрыве двух колес или продолжить движение при простреле шин.

Повышению выживаемости машины на поле боя способствуют деформирующее окрашивание, установка для постановки аэрозольной или дымовой завесы, системы противопожарной защиты, защиты от оружия массового поражения. Специальные системы и технические решения обеспечивают выживание боевого расчета при подрыве машины на минах. Кроме того, машина может оснащаться блокираторами радиоуправляемых взрывных устройств. По оценкам экспертов, "Бумеранг" по своим боевым возможностям и решаемым задачам сопоставим с зарубежными боевыми бронированными машинами и даже превосходит их: по проходимости – за счет более мощного двигателя, по защищенности – благодаря комплексу активной защиты, по огневой мощи – вследствие использования комбинированного вооружения с ПТРК.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".