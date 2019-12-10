Производство БТР К-16 и БМП К-17 "Бумеранг" может начаться в 2022 году

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Российские перспективные боевые машины, выполненные на средней унифицированной платформе ВПК-7829 "Бумеранг", позволят российской армии совершить качественный прорыв в колесной бронетехнике.

Проходящие испытания бронетранспортеры К-16 и боевые машины пехоты К-17 по своим характеристикам и конструктивным решениям кардинально отличаются от техники семейства БТР-60/70/80. Поэтому не удивительно, что процесс их доведения до ума занял гораздо больше времени, чем предполагалось ранее.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Тем не менее, как сообщает ООО "Военно-промышленная компания", в настоящее время завершены предварительные испытания, проводившиеся в рамках опытно-конструкторских работ. По мнению многих военных экспертов, это можно считать большим достижением "ВПК".

Из досье "Вестника Мордовии"

К-17 предназначена для транспортировки отделения мотострелков. БМП вмещает 11 человек (3 человека экипажа и 8 мотострелков).

Боевая масса изделия составляет 25 тонн. Клиренс - 450 мм. Основным вооружением является 30-мм пушка 2А42. Имеется также пулемет калибра 7,62 мм и противотанковые ракеты "Корнет".

Мощность двигателя достигает 750 л. с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода по шоссе - 800 км.

На К-17 предусмотрена установка комплекса активной защиты, который будет уничтожать атакующие снаряды, противотанковые ракеты и реактивные гранаты.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Как ожидается, серийное производство после окончания государственных испытаний может быть организовано в 2022 году. В настоящее время ведется подготовка. В частности, на АО "Завод корпусов", входящий в периметр управления ООО "ВПК", проведена подготовка производства бронированных корпусов доработанной конструкции.