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Интерфакс-АВН

"ВПК" предлагает переоборудовать выработавшие ресурс боевые транспортёры в гражданские снегоболотоходы

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Советский плавающий бронетранспортёр Многоцелевой Транспортёр ЛегкоБронированный Универсальный МТ-ЛБу (Объект 10) Источник: http://www.motekc.ru/.

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Конструкторами Военно-промышленной компании разработана программа модернизации тягачей МТ-ЛБ и МТ-ЛБу, в ходе которой они превращаются в гусеничные снегоболотоходы гражданского назначения, сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор ООО "ВПК" Александр Красовицкий.

"В основу программы заложена идея внедрения современных компонентов и систем российского производства, выпускаемых предприятиями ООО "ВПК" и нашими стратегическими партнерами, - такими, как "Автодизель" и другими", - сказал Красовицкий.

Он отметил, что транспортёры-тягачи МТ-ЛБ и МТ-ЛБу хорошо зарекомендовавшие себя в Вооружённых силах СССР и России, а также в армиях ряда зарубежных стран. Но в большинстве своём они уже выработали свой ресурс.

"На сегодняшний день только в нашей стране насчитывается более семи тысяч таких машин", - сообщил Красовицкий.

При этом он отметил, что сама идея модернизации транспортёров-тягачей не нова. Ряд отечественных предприятий занимались такими работами, проводя ремонт и незначительное усовершенствование машин. Конструкторы ООО "ВПК", имея серьезные инжиниринговые компетенции в области создания гусеничных снегоболотоходов, подошли к проблеме модернизации гусеничных МТ-ЛБ и МТ-ЛБу более радикально, сказал Красовицкий.

В процессе модернизации машины получают новую комфортабельную каркасно-панельную кабину с высокой степенью обзорности и вместимостью шесть человек, более мощный (до 450 л.с. вместо 240 л.с.) двигатель с современной трансмиссией с бесступенчатым механизмом поворота отечественного производства. А также - большую удобную грузовую платформу с откидным задним бортом. "При грузоподъемности четыре или пять тонн, в зависимости от модификации, модернизированные МТ-ЛБ и МТ-ЛБу сохранят возможность преодоления водных преград вплавь", - отметил Красовицкий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
Компании
ВПК ООО
ГАЗ Группа
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