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В Ростове создали непотопляемую лодку для СВО

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Shot: в Ростове создали непотопляемую лодку из полиэтилена для СВО

В России создали лодку для выполнения задач в Баренцевом море и в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сконструированная в Ростове лодка прошла испытания, которые показали повышенную живучесть изделия. Корпус непотопляемого судна изготовили из полиэтилена повышенной прочности, который можно ремонтировать в полевых условиях. Форма лодки позволяет двигаться без лишнего шума и не поднимать большую волну. Отмечается, что такая техника поможет десантникам высаживаться на скалистый берег в ливень или при сильном ветре.

«Активисты Народного фронта провели собственное испытание для лодки, чтобы лично убедиться в ее характеристиках. После обстрела из пулемета и забрасывания гранатами судно получило лишь косметический урон, при этом оставшись на плаву. Всего планируется передать бойцам на СВО 40 лодок», — говорится в сообщении. Первые десять лодок уже передали военным.

Ранее в мае стало известно, что Кингисеппский машиностроительный завод в ближайшие три года построит 300 катеров для российских силовых структур.

В апреле управляющий директор холдинга KMZ сообщил, что втором квартале 2024 года начнется производство катеров серии MASTER PRO в интересах российских силовых структур.

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Страны
Россия
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