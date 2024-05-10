Литва и США провели стрельбы из систем HIMARS по морским целям

Стрельбы прошли с полигона армии Литвы Кайряй по целям, находящимся в море на расстоянии около 10 км от берега

ВИЛЬНЮС, 9 мая. /ТАСС/. Подразделения армии Литвы и морской пехоты США провели стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS по тренировочным целям в Балтийском море. Об этом сообщил журналистам министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

"Стрельбы являются важным дополнением к сценариям проводимых в Литве международных учений. Они шлют ясный сигнал об усилении сдерживания и демонстрируют боевую мощь Североатлантического альянса", - сказал он.

Стрельбы проведены с полигона армии Литвы Кайряй по целям, находящимся в море на расстоянии около 10 км от берега. На время учений были ограничены движение в районе Куршской косы, судоходство и использование воздушного пространства.