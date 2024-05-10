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ТАСС

Новое вооружение, украинские дроны и условие победы. Путин встретился с командирами СВО

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© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС.
Источник изображения: © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

Россия способна наладить производство наземных роботизированных комплексов для их использования в ходе боевых действий, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими, состоявшейся после церемонии инаугурации главы государства 7 мая. По словам президента, в стране уже есть собственные наработки таких платформ.

Путин также рассказал о применении на поле боя FPV-дронов, отметил высокую скорость развития современного вооружения и назвал героизм людей одним из ключевых условий победы России.

ТАСС собрал основные заявления президента.

О целях Запада и развитии вооружения

  • Цель западных стран - сделать так, чтобы "Россия в ее сегодняшнем виде уже не существовала". "Видимо, полагают, чтобы в той системе противостояния, которую они сами для себя и создают, Россия была слабым местом, слабым звеном. Уверен, они убедились, что это далеко не так".
  • Современное вооружение меняется с очень большой скоростью. Чтобы оказаться успешнее противника, нужно идти "на шаг впереди в высоких технологиях". Для этого российские конструкторы, ученые и инженеры "работают днем и ночью".
  • Россия научилась решать военные задачи "малыми средствами, но с большим эффектом". "Это касается разведки, это касается ударных средств, это касается многих других задач, их очень много: и в тылу можно их решать с помощью дронов, и на линии боевого соприкосновения".

О решении военных задач

  • Россия может наладить производство наземных роботизированных комплексов. "Если уж мы создаем воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причем на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем".
  • При создании данных платформ Россия может использовать как собственные, так и зарубежные наработки. "Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмем, что скрывать, то, что видим на международном рынке".
  • Больше года российские военные используют на поле боя FPV-дроны. Их применение "зачастую сводит на нет все попытки противника активно действовать на том или ином участке фронта". Необходимо рассмотреть вопрос о внедрении "авиаматки" - БПЛА самолетного типа с носителями FPV-дронов.
  • Украинские дроны "как мухи летают над головой" бойцов СВО, но Россия знает, как с ними бороться. "Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, все это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет".

О героизме и ключевом условии победы

  • Перед Россией стоят "большие задачи" по развитию экономики, здравоохранения, образования, а также по "укреплению семей". Все это возможно при условии успешной работы военнослужащих на поле боя. "Это ключевое звено на сегодняшний день. Мы все это понимаем".
  • Ранее Россия уже "участвовала во множестве конфликтов, защищая свои интересы", самое значимое событие - Великая Отечественная война. "Когда наступают такие сложные, ключевые моменты, российский народ проявляет свои самые лучшие качества".
  • Мужество и героизм людей - одно из "ключевых условий" победы России. "Сейчас мы знаем о случаях мужества, героизма. И это не от случая к случаю происходит, а это на постоянной основе практически. Это чрезвычайно важно".

 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
РТК
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