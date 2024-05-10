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В США заявили о наращивании Россией арсенала баллистических ракет

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press.

Глава NORAD Гийо: Россия за год нарастила арсенал баллистических ракет

Россия за год нарастила арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР), оснащенных гиперзвуковым блоком «Авангард». Об этом заявил глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что эти ракеты могут обходить радары и перехватчики систем противоракетной обороны (ПРО).

«Кроме того, она готовится поставить на вооружение тяжелую МБР "Сармат", которая, по заверению Владимира Путина, будет оснащена системой частичного вывода на орбиту, что позволит ей достигать территории Северной Америки по нестандартной траектории — через Южный полюс», — сказал Гийо.

Ранее глава NORAD заявил, что США не имеют достаточно средств, способных отразить атаку, подобную налету Ирана на Израиль.

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Страны
Израиль
Иран
Россия
США
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Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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