Сигнал европейским "горячим головам": Москва будет защищать страну до конца (Aydinlik Gazetesi, Турция)

Aydınlık: ядерными учениями Россия послала сигнал "горячим головам" на Западе

Напряженность в отношениях между Россией и Западом за последние дни достигла пика, пишет Aydınlık. Агрессивные заявления и действия НАТО заставили Москву послать важный сигнал: она будет защищаться до последнего и даст противникам жесткий ответ. И речь не только об Украине.

Когда к запросу Польши о размещении в стране ядерного оружия НАТО и угрожающим заявлениям со стороны Великобритании и Франции добавились новости о прибытии французского легиона на Украину, ответом России европейским "горячим головам" стало анонсирование учений с применением нестратегического ядерного оружия. А в качестве второго шага Москва вызвала в министерство иностранных дел России послов Великобритании и Франции.

Послы вызваны в МИД

Согласно заявлению российского ведомства, посол Великобритании в РФ Найджел Кейси (Nigel Casey) был предупрежден, что ответом Москвы на "украинские удары с применением британского оружия по территории России" могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами". Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон (David Cameron), находясь 2 мая в Киеве, заявил, что Украина вправе применять британское оружие для ударов по территории России.

В МИД РФ отметили, что "враждебный выпад" Кэмерона противоречит заверениям Лондона при передаче Киеву крылатых ракет большой дальности, что они не будут использоваться для нападения на Россию. В российском министерстве добавили, что Великобритания таким образом "де-факто признает" себя стороной конфликта на Украине. Послу также заявили, что высказывания Кэмерона подтверждают возрастающую вовлеченность Лондона в военные действия на стороне Киева, и напомнили о необходимости учитывать неизбежные катастрофические последствия столь враждебных шагов.

А для вызова французского посла Пьера Леви (Pierre Levy) в российский МИД есть две актуальные причины: заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на Украину могут быть переброшены наземные войска, если русские прорвут фронт, и информация о том, что на Украину отправлены сто бойцов французского иностранного легиона. Примечательно, что, сразу после того как французский посол покинул МИД России, в Париже сделали заявление о том, что на Украине нет французских военных.

"Французское соединение понесло первые потери"

В то время как Париж старается опровергнуть поступающие сообщения, российский военный корреспондент Борис Рожин в Telegram сообщил, что отправленный на Украину французский иностранный легион, вероятно, понес первые потери личного состава. Рожин написал, что в столкновениях с российскими силами под Часовым Яром наемники могли потерять до семи человек. В настоящее время город находится под контролем Киева, но ситуация там становится все хуже для украинских сил, и в скором времени населенный пункт, как ожидается, падет.

Рожин подчеркнул, что в бой вступили уже не "иностранные тиктокеры", приехавшие на Украину для того, чтобы быстро заработать деньги, и при первой же угрозе бросавшие позиции, а высоко подготовленные, профессиональные военнослужащие из стран НАТО.

Демократы пошли в атаку

"Мы не можем позволить Украине пасть, – заявил в понедельник, 6 мая, лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис (Hakim Jeffries). – Потому что, если она падет, очень велика вероятность того, что нам придется вмешаться в конфликт не просто деньгами, но и армейскими частями". Джеффрис объяснил задержку "необходимой помощи Киеву" "пропутинской фракцией" внутри Республиканской партии. Не осталось незамеченным и то, что премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль в тот же день заявил: "Если Запад отправит войска на Украину, мы будем очень признательны и рады".

Зеленский продлевает себе срок

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 мая, внес в парламент законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней с 14 мая по 11 августа 2024 года. Украинский парламент продлевает военное положение и всеобщую мобилизацию каждые три месяца начиная с мая 2022 года.

Еще одна актуальная тема, подталкивающая Москву к ядерным учениям, – это боевые самолеты F-16, которые НАТО планирует поставить Украине. Министерство иностранных дел России предупредило, что будет рассматривать истребители американской разработки как потенциальные носители ядерного оружия и расценивать решение об их поставке как "целенаправленную провокацию".

"При таком развитии событий – тотальная ядерная война"

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен (Earl Rasmussen) в беседе с Sputnik Global оценил последние события так: "Если западные лидеры будут и дальше нагнетать напряженность путем прямого вовлечения, Россия вступит в прямой конфликт с ними. Они будут уничтожать российские силы, что потенциально может привести к применению тактического ядерного оружия для защиты воли российского государства. Это повлечет за собой эскалацию напряженности и в конечном итоге тотальную ядерную войну".

Американский военный аналитик, по его словам, не верит в то, что Россия хочет этого, и Москва "посылает сигнал", чтобы предупредить западных лидеров о том, чтобы они не нагнетали напряженность. С точки зрения Расмуссена, учения, предполагающие подготовку к ядерной войне, дают послание о том, что Москва действует в соответствии с угрозами, она будет подготовлена и, если потребуется, защитит страну любой ценой. А Запад, похоже, стал слишком глух, чтобы слышать сигналы России.

"Инфантильные дебилы"

Бывший президент России Дмитрий Медведев предупредил, что Москве "придется ответить" на предложение о размещении западных войск и этот ответ "будет не на Украине". В этом случае, по выражению Медведева, не удастся укрыться "ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10".

Сравнивая сформировавшиеся условия с Карибским кризисом 1962 года, Медведев отметил, что в отличие от президента США Джона Кеннеди и советского лидера Никиты Хрущева, которые шестьдесят лет назад отказались от эскалации напряженности, нынешние западные элиты являются "инфантильными дебилами", отказывающимися видеть риск.

"Запад должен принять решение"

Президент России Владимир Путин в своей речи во вторник, 7 мая, отметил, что Запад должен решить, хочет ли он установить диалог с Россией или продолжать непрекращающуюся агрессию с целью сдерживания развития страны. В случае возобновления разговора о сотрудничестве, по вопросам безопасности и стратегической стабильности переговоры, по словам российского лидера, должны идти на равных, в рамках взаимного уважения, без всякого "высокомерия, чванства и собственной исключительности".

Коснувшись также темы многополярности, глава российского государства заявил: "Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности".