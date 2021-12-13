Ядерная бомба для президента

Белоруссия готова стать передовой атомного противостояния Москвы и НАТО

Президент Александр Лукашенко заявил, что при размещении американских ядерных боеголовок в Польше он предложит российскому президенту Владимиру Путину вернуть ядерное вооружение в Белоруссию. Об этом Александр Григорьевич сообщил в интервью агентству РИА Новости. При этом раскрыв главную военную тайну: в стране для его приема все готово. Пусковые позиции, ангары хранения техники и ядерных боеголовок рачительный белорусский лидер, несмотря на давление Запада и постперестроечной России, сохранил в целости и сохранности. Впрочем, все не так и просто.

До распада СССР и присоединения Белоруссии к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на территории республики находились три ракетные армии. К 1993 году на их вооружении стояла 81 пусковая установка мобильных стратегических ракетных комплексов «Тополь». Эти машины были способны доставить на дальность в 10 тыс. км ядерный боезаряд мощностью в 150 килотонн. Под базирование этих систем в республике была развернута огромная инфраструктура хранения и обслуживания ядерных боеприпасов, проложены маршруты патрулирования, созданы площадки, с которых они могли бы произвести пуск ракет. Оборудованы места стоянки комплексов, которые называют «Крона»: это ангары с раздвигающейся крышей на тот случай, если ядерная война начнется вдруг, а комплексы еще не «разбежались» по Белоруссии, спрятавшись в лесах и полях. Из такого укрытия «Тополя» могли стрелять, как и атомные стратегически подлодки, что называется, от пирса.

В интервью белорусский лидер вспоминает весьма интересные вещи. «Борис Николаевич Ельцин требовал, что надо взорвать эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него, он на меня. Я сказал – нет. Но когда давление было чрезвычайным, чтоб вы знали, я это могу доказать и показать, мы взорвали одну площадку, это было в лесу, площадки не просто там 10 см, это колоссальная территория. И «Крона» там, которая закрывала, у нас не шахты, у нас наземные, и они стояли полностью в закрытых таких хранилищах – я это все сохранил. Американцы мне постоянно задавали вопросы, западники – зачем? Я до сих пор на эти вопросы не отвечал. Все площадки, на которых стояли «Тополя», кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Решение вернуть, а точнее, разместить на территории республики ядерное оружие президент Белоруссии связывает с возможностью перебазирования тактических ядерных боеприпасов США из Германии в Польшу. Об этом в прошлом году сообщил американский посол в Варшаве Джоржетт Мосбахер. В соцсетях он сообщил: «Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства у себя».

Понятно, что на тот момент это было согласованное с Госдепом публичное выступление Мосбахер. Оно стало ответом на активизировавшуюся в ФРГ дискуссию о необходимости вывода находящегося здесь с середины 1950-х годов американского ядерного потенциала. На авиабазе Бюхель в районе Рейнланд-Пфальц складированы около 20 тактических свободнопадающих ядерных авиабомб В-61. Еще в 2010 году Бундестаг проголосовал за их вывод, но это было полностью проигнорировано Вашингтоном, а в ответ были выделены деньги на модернизацию этого арсенала.

В ближайшее время Вашингтон планирует запустить в серийное производство обновленную тактическую бомбу B61–12. Ее носители – истребители F-16, Eurofighter и новенькие F-35 . Максимальная мощность заряда составит 50 килотонн. Это оружие (как минимум 200 ядерных боеприпасов) заменит то, что хранится на базах Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции. В российском МИДе заявляли, что появление этого оружия – допущение США ограниченной ядерной войны.

Учения и обновление ядерного потенциала идут в США параллельно с обсуждением администрацией Джозефа Байдена возможности изменений в ядерной доктрине США. Глава Соединенных Штатов намерен отменить принцип применения этого оружия первым. По данным Financial Times, Великобритания, Франция, Германия, Австралия и Япония призывают не делать этого, так как это, по их мнению, единственная возможность сдержать агрессию России и Китая. Агрессию теперь уже со стороны НАТО готов сдержать и Александр Лукашенко, разместив на своей территории российское ядерное оружие.

Нюанс ситуации заключается в том, что при сохранении инфраструктуры базирования и применения этого оружия Белоруссия остается членом ДНЯО. Как считает доктор технических наук, профессор, генерал-майор, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Дворкин, если Минск запросит «свое оружие», то это вызовет нешуточный скандал и автоматическое включение страны с список мировых стран – изгоев. Наиболее показательна в этом Северная Корея.

«Есть второй и более реалистичный вариант – это перемещение российских боеприпасов и их носителей на белорусскую территорию», – отметил в разговоре с «НВО» Владимир Дворкин. Однако, по его мнению, это слишком дорого и нецелесообразно. «Ядерное оружие требует особых условий хранения, обслуживания и защиты», – подчеркнул эксперт.

Учения «Запад-2021» очень наглядно показали, как может действовать Российская армия в связке с белорусской. Одномоментно на территории республики была развернута группировка войск в более чем 12 тыс. человек, более 30 боевых самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. Последние могут быть и реликтами времен холодной войны: 203-мм самоходное оружие 2С7М «Малка» и 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». Их специально создавали для стрельбы ядерными фугасами. Именно они подчеркивали мощь Советской армии на границе с Западной Германией, сдерживая НАТО от планов нападения на СССР.

Не стоит забывать, что белорусский лидер неоднократно настаивал на том, чтобы его страна получила российские оперативно-тактические комплексы «Искандер». В интервью одному из профильных военно-технических изданий Александр Григорьевич сообщил, что хочет разместить их на «западном и южном направлении», то есть с прицелом на Польшу и Украину. «Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 км (дальность пуска), потому что наш «Полонез» – до 300 км. Пуски были ракет на учениях «Запад-2021», одна ракета поразила цель с (вероятным круговым) отклонением 4 м», – пояснил глава государства в интервью журналу «Национальная оборона».

Фугасная боевая часть ракеты комплекса «Искандер» по своей разрушительной мощи сопоставима с ядерной боеголовкой. Ее разрабатывали в ядерном центре в городе Сарове. Единственно, что в отличие от атомной не имеет «радиоактивных последствий», впрочем, на комплекс можно ставить и «штатную» – ядерную голову со всеми вытекающими для противника последствиями.

Если посмотреть на ситуацию с ядерными арсеналами в целом, то ни Москва, ни Вашингтон не «педалируют» и «не бравируют» их существованием. Да та же Польша, Норвегия и Япония могут стать потенциальными базами хранения ядерных авиабомб B61–12, так как купли у США истребители F-35 Lightning. В НАТО, а об этом неоднократно говорят российские дипломаты и военные, идет подготовка применения этого оружия странами, не обладающими ядерным статусом. И это притом, что «Сонный Джо», как называют Джозефа Байденна в Америке, хочет снизить «градус» ядерной истерии. Впрочем, наверное, не это самое главное. Ядерное противостояние как никогда стало актуальным. На минувшей неделе ВВС США в рамках учений стратегических сил Global Thunder отработали нанесение ядерного удара по России. 10 американских бомбардировщиков провели его с двух флангов – западного и восточного.

«За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам России, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года», – отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Не остались и мы в долгу, стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси. При учете дальности применения машинами ракетного вооружения, надо думать, в прицеле оказалась вся Европа.

Дмитрий Литовкин