Запад недооценил Россию, а "плана Б" на случай поражения Украины у него нет

GN: США не хотят мириться с ограниченностью своих возможностей и ведут мир к катастрофе

Вооружая Украину, Байден собирается вызвать у России страх, который, как он уверен, принудит ее к заключению договора на американских условиях, пишет Geopolitika.news. Однако Запад недооценил Москву, а "плана Б" на случай поражения Киева у него нет.

Зоран Метер

Второго февраля отмечалась 80-я годовщина завершения одной из величайших битв Второй мировой войны и кровавейшей в истории человечества — Сталинградской битвы. Тогда соединения немецкого вермахта, а точнее знаменитая 6-я армия генерала Фридриха фон Паулюса, которая прославилась еще в 1940 году захватом Франции, сдались местному командованию Красной армии, несмотря на приказ Адольфа Гитлера о капитуляции даже не думать.

Битва за Сталинград началась 23 августа 1942 года и унесла жизни, согласно российским источникам, около 550 тысяч немецких и около 450 тысяч советских бойцов. Точное число погибших мирных жителей, скорее всего, никогда так и не будет установлено. Эта битва стала психологическим поворотом, так как окончательно разрушила миф о непобедимости немецкой армии, который прежде бытовал по всей Европе, а также среди советского населения, ведь вермахту удалось почти дойти до Москвы в ходе знаменитой операции "Тайфун", крупнейшей за всю историю. Тем не менее тогда немцы потерпели поражение.

С кровавыми жертвами и разрушениями Сталинградской битвы ничто не может сравниться. Быть может, только почти трехлетняя блокада Ленинграда, в которую от голода умерли почти миллион горожан, погибли почти 300 тысяч советских солдат и неустановленное количество немцев. Неповоротливая советская бюрократия так никогда и не объявила блокаду Ленинграда геноцидом, но теперь сделать это намерено российское государственное руководство.

Любопытно, что окончание Сталинградской битвы по времени практически совпадает с приходом к власти в Германии Адольфа Гитлера за десять лет до событий (30 января 1933 года).

Ирония судьбы

История повторяется, как скажут многие, и нынешняя круглая годовщина окончания Сталинградской битвы по странному стечению обстоятельств перекликается со событиями в нынешнем вооруженном конфликте на Украине. Дело в том, что на украинском фронте после танков вермахта, "Пантер" и "Тигров", снова появятся современные немецкие танки "Леопарды", которые будут убивать русских. Именно так российские СМИ и политики интерпретирую недавнее решение официального Берлина отправить Киеву танки "Леопард 2А6" и разрешить другим странам, располагающим "Леопардами", передать их Украине.

Неожиданная мотивация

Если что-то и могло дополнительно мотивировать русских в их стремлении победить в вооруженном конфликте на Украине, которому не видно конца, так это, несомненно, данное решение немецких властей, принятое, и это нужно подчеркнуть, после длительных препинаний Берлина с его союзниками, а также потрясений на внутренней немецкой политической арене, в том числе в правящей коалиции. Причины такого сопротивления, оказанного, в первую очередь, самим канцлером Германии Олафом Шольцем, более чем понятны: мощный символизм связывает эту поставку с вышеописанными событиями времен Второй мировой войны. Кроме того, есть страх, что Германия окажется втянутой непосредственно в российско-украинский вооруженный конфликт на стороне Киева.

Те, кому в Германии полагается это знать, хорошо знают знаменитый завет Гитлера, который, разумеется, помнят и в России. Вот что написано в "Википедии": "Перед началом операции "Барбаросса" в Указе о военном судопроизводстве от 13 мая 1941 года Адольф Гитлер предоставил офицерам вермахта право расстрела без суда любого советского гражданина, если те сочтут, что он представляет угрозу для немецких сил. Также отдельно устанавливалась безнаказанность военнослужащих за преступления, совершенные на территории Советского Союза и подсудные по закону в Германии. Немецкие войска действительно действовали с особой жестокостью, убивая и сжигая все на своем пути".

Новый пакет американской военной помощи

Германия дала согласие на отправку "Леопардов" Киеву, несомненно, под давлением американцев. При этом главной целью было сохранить единство Запада в вопросе дальнейшей помощи Украине и, что немаловажно, подтвердить американское лидерство на Западе, в котором никто не должен сомневаться.

Тем не менее после быстрого подавления "немецкого бунта", когда, казалось бы, уже никто не должен ни в чем сомневаться, пришла новость из Венгрии и Австрии, которые решили больше не отправлять Украине оружие. В свою очередь, Греция, которая занимает второе место после Германии по количеству "Леопардов", стоящих у нее на вооружении, заявила, что не отправит эти танки Украине, поскольку они могут пригодиться ей в ходе возможного конфликта с Турцией, исключать который нельзя.

Однако пока администрация Джо Байдена у власти, Киеву нечего беспокоиться об оружии, пусть даже сам Байден (пока) заблокировал американские поставки самолетов F-16 на Украину, а вскоре его примеру последовали Германия, Польша и Великобритания. Как передает "Рейтер", США уже одобрили новый пакет военной помощи Украине стоимостью два миллиарда долларов. Среди "новшеств" в нем — ракеты большей дальности, чем те, которые США отправляли на Украину до сих пор (80 километров). Теперь дальность ракет может достигать 150 километров.

Морально оправданный максимализм Зеленского нужно свести к прагматичному реализму

Украинский вооруженный конфликт будет развиваться по своей логике, но рано или поздно завершится за столом переговоров. Есть два ключевых элемента, которые в этом смысле кажутся судьбоносными, и о которых не любят говорить в аналитических кругах.

1. США не заботят окончательные украинские границы, которые будут сформированы на переговорах. Для США важнее, чтобы не произошло "демилитаризации" и "денацификации" Украины, и чтобы Украина продолжила существовать в том облике, о котором договорятся, внутри сферы интересов Запада. Тут важнее всего заставить официальный Киев согласиться на изменение границ. Ведь переговорный прагматизм и готовность на уступки Владимира Зеленского, вызванные первоначальным страхом из-за российской спецоперации, сменились морально оправданным максимализмом. Однако он сопряжен с большими рисками в случае негативного для Украины развития событий на поле боя, которого теперь не исключают и западные аналитики.

Российская Федерация ультимативно требует от Запада "железобетонных" стратегических гарантий безопасности для себя и категорически не позволит поднимать за столом переговоров вопрос об украинских территориях, включенных в состав России в октябре прошлого года. Я уже не говорю о Крыме. Именно это на прошлой неделе заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который отвечает за отношения с США. Сергей Рябков заявил, что России от Запада, после получения гарантий безопасности, больше нечего требовать, "кроме как оставить ее в покое". Иными словами, для Москвы неприемлемо "замораживание" положения на фронте без твердых договоренностей, поскольку, как считает Кремль, после восстановления экономических и военных сил Запад снова легко может "разморозить" конфликт. Кроме того, замораживание конфликта не позволит России полностью сосредоточиться на Востоке, и ей пришлось бы постоянно следить за обстановкой на протяженной границе с недружественной ей Украиной.

Вот ключевые предпосылки, которые необходимо учитывать при долгосрочном решении конфликта, и касаются они, прежде всего, Москвы и Вашингтона. Если договорятся они, то все остальные рано или поздно подстроятся.

Сложная и рискованная стратегия Байдена пока успешна. Но…

Пока все это лишь очень отдаленная перспектива. Это подтверждает и речь председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли на встрече государств, помогающих Украине, 20 января. Там он заявил, что первая и важнейшая задача Джо Байдена — "поддерживать и насаждать международный порядок, основанный на правилах" в борьбе со страной с уникальными ядерными возможностями (Россией), "не вступая в Третью мировую войну".

При этом Марк Милли предложил четыре возможных пути: не провоцировать столкновений между американскими войсками или НАТО и Россией, ограничить вооруженный конфликт географическими границами Украины, укрепить и поддерживать единство Североатлантического альянса, а также укрепить Украину и обеспечить ее средствами борьбы.

Однако ограничивать конфликт становится все труднее, учитывая, что Джо Байден по всем перечисленным пунктам уже дошел до так называемых красных линий или даже пересек их. На это еще в конце прошлого года обратил внимание глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, НАТО опасно приближается к непосредственному конфликту с Россией и Третьей мировой войне (после этого было принято решение об отправке западных танков Киеву, хотя ранее сам Запад отвергал эту идею, считая ее слишком рискованной).

Сейчас, как считают многие влиятельные американские аналитики, Джо Байден на самом деле намерен следовать тактике "эскалации ради деэскалации". Тем самым он хочет оказать дополнительное давление на Москву, укрепив украинские силы, а не исключено, что и какой-нибудь очередной успешной военной операцией Киева. Правда, Марк Милли считает это маловероятным и полагает, что возможны лишь тактические победы. Так Джо Байден собирается вызвать страх, который в конце концов принудил бы Москву к политическому договору, но на западных условиях. При этом никто из этих аналитиков почти не упоминает о российских условиях.

Плана Б нет

Однако проблема этой стратегии заключается в том, что на самом деле нет "плана Б" на случай, если стратегия провалится, то есть если Украина будет не в состоянии добиться успеха на поле боя или, что еще хуже, ее войска потерпят поражение. Или если российское государственное руководство не поддастся ожидаемому страху и решится на продолжение долгосрочного вооруженного конфликта. Означает ли это, что Западу придется признать поражение, или, напротив, ему придется начать Третью мировую войну своим непосредственным столкновением с русскими, что, по словам американского генерала Марка Милли, для Джо Байдена недопустимо? Все это чрезвычайно важные вопросы, на которые пока никто не может дать ответ.

Ведь если снова вернуться к началу статьи, Владимир Путин в своей прошлогодней речи в Волгограде (бывшем Сталинграде) на мемориале снова заявил то, что нашло большой отклик в мире. Хотя он явно был охвачен эмоциями, Владимир Путин читал свою речь, то есть подготовил ее заранее, когда, несомненно, держал свои эмоции под контролем. Так, он сказал, что тот, кто опять втягивает Германию в войну с Россией и ждет победы, не понимает, что подобная война с российской стороной будет другой.

"Невероятно: нам снова угрожают немецкими танками "Леопард". На их борту — кресты … Вновь собираются воевать на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев… Но те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой", — сказал Владимир Путин, отсылая к Сталинградской битве как к символу "несокрушимости нашего народа". "Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать", — заявил президент России, недвусмысленно намекая на ядерное оружие.

Нисколько не удивляет, что уже на следующий день пресс-секретарь немецкого правительства Штефен Хебештрайт заявил, что в ближайшее время канцлер Олаф Шольц намерен позвонить российскому президенту Владимиру Путину, несмотря на разные политические точки зрения.

Изменение нарратива о том, кому более выгодна продолжительная война

Любопытно отметить, насколько заметно за прошедшие недели меняется, даже в американских либеральных СМИ, нарратив о продолжительной войне на Украине как желательном для США и Запада варианте. Ведь первоначально господствовала мысль о том, что Россию необходимо полностью истощить и спровоцировать политические последствия для Владимира Путина и страны в целом. Правда, может легко случиться, что таким образом Владимир Путин, помимо Украины, "демилитаризирует" и сам Североатлантический альянс. Более того, сейчас уже откровенно говорят о том, что продолжительная война может принести больше выгоды России из-за ее обширных ресурсов, а Запад понесет еще большие потери ввиду многочисленных экономических проблем и высокой инфляции. Тут следует добавить, что в последние дни на первый план опять вышел тезис о том, что продолжительная война выгоднее для Запада.

В этой связи интересно и то, как на прошлой неделе изменился прогноз Международного валютного фонда на рост экономики. Для Российской Федерации в 2023 году прогнозируется рост более двух процентов, а в 2024 году еще больший. Этот рост оставался в положительном поле и в прошлом году, несмотря на "тотальные" санкции. Теперь специалисты Международного валютного фонда явно полагают, что от негативного влияния санкций уже ничего не останется, то есть Москве удалось устоять под мощным ударом санкций, а также провести, пусть и не до конца, болезненную трансформацию своей экономики и рынка для переориентации с Запада на геополитический Восток.

Фатальная недооценка противниками друг друга

Я бы добавил, что Запад недооценил Россию ничуть не меньше, чем Россия недооценила Украину накануне военной спецоперации. И то, и другое результат полного провала их разведывательных служб и стратегов. Из-за такого провала теперь обе стороны судорожно ищут самые безболезненные способы выбраться из всего этого, поскольку все понимают — в данном случае сделать так, чтобы "и волки были сыты, и овцы целы", не получится. Иными словами, никакого голливудского "хэппи-енда", когда в итоге все счастливы, не будет. И Запад, и Россия еще долго будут преодолевать негативные последствия своих решений, не говорят уже об Украине.

О российских неудачах на поле боя и ошибочных стратегиях написано уже много. Западные ошибки всплывают на поверхность только сейчас. Причем в самой неприглядной форме.

Не так давно в британском издании "Экономист" была опубликована одна из важнейших статей, касающаяся роста российского экспорта нефти, несмотря на нефтяное эмбарго, введенное Западом.

В статье от 29 января под названием "Как Россия обходит нефтяные санкции в промышленных масштабах", в частности, авторы "Экономист" пишут следующее:

"Первый сильнейший удар по российскому экспорту нефти Европа нанесла в декабре (тогда она отказалась от российской нефти, поставляемой на танкерах — прим. авт.). Через два месяца экспорт уже вернулся на уровень, который в последний раз фиксировался в июне. Объемы нефти, поставляемой по морю, имеют свойство увеличиваться, когда рынок испытывает проблемы, и эти объемы вернулись к прежним нормальным значениям. Как и ожидалось, Китай и Индия покупают большую часть нефти, находящейся под эмбарго. Но появилось еще одно неожиданное обстоятельство: объем грузов с неизвестным пунктом назначением резко увеличился, и российская нефть, которую прежде легко было отслеживать, теперь переправляется по более "теневым" каналам".

В свою очередь, на прошлой неделе британский "Файнэншл Таймс" и американское издание "Политико" написали, что многие западные компании продолжают торговать с Россией, как будто ничего не произошло. Так, в своей статье Энн-Сильван Кассани в "Файнэншл Таймс" пишет, что "в конце прошлого года менее девяти процентов из 1404 компаний Европейского Союза и "Большой семерки" покинули Россию после того, как российские войска вошли на Украину… Кроме того, некоторые лидеры принялись жонглировать нравственными аргументами. И я спрашиваю, что хуже: продолжать платить налоги в России, как будто ничего не произошло, или оставить ее имущество стоимостью миллиарды долларов, которыми будет оплачиваться военная операция? К этому аргументу прибегают конкуренты французского банка "Сосьете женераль", который не только продал свою долю в "Росбанке" компании прокремлевского миллиардера Владимира Потанина, чье имя впоследствии внесли в санкционный список США, но и понесла потери в размере 3,1 миллиарда евро".

Все это проблемы Запада, но настоящие проблемы, то есть проблемы с Китаем, на самом деле еще и не начинались. При этом китайская экономика и экономическое влияние в мире во много раз больше российских.

США открывают два новых глобальных фронта

Сейчас США открывают два новых глобальных фронта: на Дальнем Востоке против Китая и на Ближнем Востоке против Ирана. И это помимо российского фронта.

Открытие первого ознаменовали недавние визиты: раздельные, но синхронизированные - Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и американского министра обороны Ллойда Остина в Южную Корею и Японию. И там, и там от принимающей стороны потребовали безоговорочной поддержки американской концепции безопасности в мире и других американских начинаний. Правда, в случае Токио это было лишним, поскольку Япония согласилась на все еще до начала российской спецоперации на Украине. От Сеула Йенс Столтенберг потребовал оружия для Украины и вступление в "азиатский НАТО", а Ллойд Остин потребовал четкой антикитайской и антироссийской ориентации, обещав взамен покровительство США, в том числе защиту ядерным оружием в случае агрессии Северной Кореи.

Хотя Сеул быстро включился в Западную критику России после начала украинского конфликта, южнокорейские компании в основном не спешат закрывать бизнес в России. Прежде всего, речь идет об автомобильной и судостроительной отрасли. С другой стороны, Китай для Южной Кореи — очень важный торговый партнер в сфере высоких технологий. Кроме того, Сеул не хочет дополнительно провоцировать и без того беспокойную Северную Корею, размещая новые американские базы и современные вооружения на своей территории.

Пекин смотрит на это все с большой озабоченностью и не скрывает этого, все чаще предупреждая Вашингтон о том, что для Китая неприемлемо превращение региона в "азиатскую Украину", а также призывая Североатлантический альянс вернуться домой, так как даже в Европе он "не способен обеспечить безопасность".

Подобная позиция Пекина не удивляет. Ранее Пентагон объявил Китай "постоянной угрозой" для американской армии. Согласно докладу Пентагона о военной мощи Китая в 2022 году, опубликованному в ноябре, китайский военно-морской флот превосходит американский еще с 2020 года и сейчас насчитывает около 340 боевых кораблей. А ведь именно военно-морской флот позволяет США проецировать свою силу и интересы в мире.

Нападение на Иран дронами

Коротко остановимся на третьем фронте, который открывает Вашингтон. Речь об Иране. На прошлой неделе, скорее всего, израильские дроны совершили нападение на военно-промышленный комплекс иранских вооруженных сил в Исфахане, где производятся современные ракетные системы. Иногда Израиль совершает нападения такого типа демонстративно, в том числе, например, в Сирии, а иногда действует скрыто. И то, и другое уже происходило ранее в Иране. Как бы там ни было, ясно, что эти нападения не могли произойти без координации США, о чем пишут и многие арабские СМИ. Кстати, несколькими днями ранее проводились израильско-американские военные учения, посвященные именно противостоянию Ирану. Они завершились 27 января. Нападение на иранское предприятие в Исфахане было совершено 28 января.

Таким образом, послание Вашингтона Тегерану более чем понятно: за нападением стоит не только Израиль, и даже думать не стоит о каком-то возмездии этой стране. Мол, лучше подумайте о своих внешнеполитических шагах.

В этом смысле Вашингтон, в первую очередь, беспокоят ирано-российское военное сближение в формате, который, учитывая мировые геополитические обстоятельства, довольно быстро может перейти в сферу стратегического сотрудничества. Это подтверждают и иранские поставки дронов в Россию для боев на Украине, которые, однако, противоречат доктрине Тегерана об отказе поставлять оружие какой бы то ни было из сторон вооруженного конфликта. Кроме того, недавно Тегеран подтвердил, что вскоре, возможно уже в марте, Россия начнет поставлять Ирану свои современные самолеты Су-35 поколения 4++.

Тегеран явно осознает всю серьезность американских предупреждений и поэтому не впал в истерическое осуждение Израиля, а проявил сдержанность, ограничившись заявлением о том, что Иран оставляет за собой право ответить Израилю таким образом и тогда, когда это будет ему выгодно. Однако, что касается крепнущего военно-экономического, прежде всего энергетического, сотрудничества с Россией, то все не так просто, и ни Москва, ни Тегеран явно не готовы от него отказываться.

Опасное столкновение двух тройственных союзов

Тем более что в игре остается вездесущий Китай. Поэтому многие уже даже на Западе говорят о мощном азиатском тройственном пакте, который противопоставит себя триединому союзу США, ЕС и Японии (с участием, вероятно, других, пока еще колеблющихся партнеров США вроде Южной Кореи). Индия, судя по всему, будет держаться вне этой большой игры, оставаясь формальным американским партнером в области безопасности в рамках формата Quad ("Четырехсторонний диалог по безопасности") и одновременно крупным экономическим партнером и России, и Ирана. Кроме того, Индия продолжит покупать у России нефть и оружие.

В заключение отмечу, что когда я заканчивал писать эту статью, Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой визит в Пекин, назначенный на прошлую пятницу. Причина якобы в пресловутом китайском воздушном шаре высоко в небе над США, который, возможно, выполнял "шпионские задачи". Весьма странно, если учесть планы Блинкена и Байдена насчет нормализации отношений с Китаем в тех сферах, где их интересы сближаются.

Поэтому, как я считаю, причины куда серьезнее, чем полет воздушного шара. Отмена визита может быть вызвана неуступчивостью Пекина, который отстаивает свои национальные интересы. Пекин явно решил отдать предпочтение именно им, а не экономическим интересам и сотрудничеству с США, каким бы выгодным оно ни было. Кстати, нечто похожее уже сделали США и ЕС в отношении России, поставив геополитику выше выгодного экономического сотрудничества, которое они полностью разорвали и тем самым нанесли себе ущерб.

Поэтому визит Энтони Блинкена в Пекин в подобных обстоятельствах был обречен на неуспех. Американские соперники, несомненно, преподнесли бы его как поражение Вашингтона, а это последнее, чего сейчас хотели бы в Белом доме.

Американо-китайские отношения все быстрее приближаются к свободному падению по образцу американо-российских. Сознательно выпущенных "джинов из бутылки" в результате заносчивой политики контролировать все труднее, и если вскоре США не осознают ограниченность своих возможностей, то мир не ждет ничего хорошего.