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Странам Запада следует проанализировать опыт украинского конфликта и извлечь из этих событий определенные уроки. Таков главный посыл предстоящей речи министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, с которой он собирается выступить сегодня в национальном парламенте.

Выдержки из заранее подготовленной речи Кэмерона приводит издание The Guardian. Как и следовало ожидать, там опять рассуждения о «российской агрессии» и сетование на то, что Запад предпринял «слишком малые» действия по сдерживанию РФ.

Нам нужно занять более жесткую позицию в более жестком мире

- отмечает Кэмерон.

Кроме того, британский министр собирается заявить в парламенте о наличии некоего «шанса» на ослабление российского влияния в странах Центральной Азии. В этом нет ничего удивительного – британские спецслужбы вели подрывную деятельность против российского присутствия в этом регионе и столетие, и полтора столетия тому назад.

Стоит ожидать, что Великобритания будет вкладывать средства в подкуп среднеазиатских элит, поддержку террористических группировок, стремясь разжечь еще один пожар на южных рубежах России.

Великобритания демонстрирует одну из наиболее жестких позиций в Европе по отношению к России. Кроме того, именно британские спецслужбы играют одну из ключевых ролей в организации различных видов подрывной деятельности на российской территории, а также в подготовке украинских агентов и диверсантов.