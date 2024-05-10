Боррель заявил, что обороноспособность ВСУ без помощи США сильно снизилась

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметил, что шестимесячная пауза США в передаче боеприпасов Украине стала критической

МАДРИД, 9 мая. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что в связи с задержкой американской помощи Киеву обороноспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно снизилась.

"К сожалению, США сделали шестимесячную паузу в передаче боеприпасов Украине", - сказал глава дипломатии ЕС на конференции, организованной в Мадриде. "Эти шесть месяцев были критическими, <...> обороноспособность украинской армии снизилась, причем сильно", - отметил он.

24 апреля президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом законопроект о возобновлении поставок оружия Украине на общую сумму $61 млрд. Как подчеркивали в МИД РФ, предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта.