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ТАСС

Швеция направит €28 млн на поддержку обороноспособности Украины

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Пол Йонсон
Пол Йонсон.
Источник изображения: topwar.ru

Глава шведского оборонного ведомства Пол Йонсон подчеркнул, что королевство продолжит поддерживать ВСУ, пока это необходимо

СТОКГОЛЬМ, 9 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Швеции перечислят Украине €18 млн, которые поступят в три коалиции в рамках Контактной группы по обороне Украины и €10 млн в фонд НАТО для Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны.

Глава шведского оборонного ведомства Пол Йонсон, слова которого приводятся в тексте, подчеркнул, что королевство продолжит поддерживать Украину, "пока это необходимо". "Шведская поддержка будет постепенно использоваться для закупки новой промышленной продукции для передачи Украине. За счет этих взносов в фонды мы можем укрепить оборону Украины в области борьбы с дронами, разминировании и усиления потенциала украинского флота", - сказал министр.

В тексте уточняется, что вооруженные силы королевства направят €5 млн коалиции по разминированию, €3 млн - коалиции по морской безопасности и €10 млн - коалиции по беспилотникам. 

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Страны
Украина
Швеция
Проекты
NATO
БПЛА
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