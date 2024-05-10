Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. FPV-дроны, которые более года применяются в ходе спецоперации на Украине, дают хороший результат. Направление требует развития в виде создания беспилотника-носителя самолетного типа для FPV-дронов, заявил командир 24-й отдельной гвардейской бригады спецназначения гвардии полковник Д. Малахов.

"Россия исторически принимала участие во многих конфликтах, боевых действиях. Как говорится, ведение активных боевых действий является двигателем прогресса. Наши подразделения уже более года на поле боя активно применяют FPV-дроны. Мы достигли хорошего, большого результата. Я не скрываю, что применение FPV зачастую сводит на нет все попытки противника активно действовать на том или ином участке фронта. Как я уже сказал, развитие идет вперед. Есть необходимость рассмотреть вопрос о внедрении и, может быть, производстве БПЛА самолетного типа с носителями FPV у дронов, то есть так называемая авиаматка", - сказал он на встрече военнослужащих с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся после церемонии инаугурации главы государства 7 мая.