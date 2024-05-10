Войти
ТАСС

Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России

382
0
0
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Лисицын

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. FPV-дроны, которые более года применяются в ходе спецоперации на Украине, дают хороший результат. Направление требует развития в виде создания беспилотника-носителя самолетного типа для FPV-дронов, заявил командир 24-й отдельной гвардейской бригады спецназначения гвардии полковник Д. Малахов.

"Россия исторически принимала участие во многих конфликтах, боевых действиях. Как говорится, ведение активных боевых действий является двигателем прогресса. Наши подразделения уже более года на поле боя активно применяют FPV-дроны. Мы достигли хорошего, большого результата. Я не скрываю, что применение FPV зачастую сводит на нет все попытки противника активно действовать на том или ином участке фронта. Как я уже сказал, развитие идет вперед. Есть необходимость рассмотреть вопрос о внедрении и, может быть, производстве БПЛА самолетного типа с носителями FPV у дронов, то есть так называемая авиаматка", - сказал он на встрече военнослужащих с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся после церемонии инаугурации главы государства 7 мая. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
19.01.2010
А.Федоров: "Для ОАК 2009 г был очень непростым"
31.08.2009
МАКС-2009: большие надежды на фоне нерешенных проблем
27.08.2009
Реализованные возможности
21.08.2009
МАКС-2009: второй день работы - максимум сделок
28.08.2008
Военная тайна. Оборонные расходы растут, а обороноспособность страны падает
13.08.2008
Кто на новенького?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.05 09:26
  • 13
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 10.05 09:04
  • 1236
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.05 03:44
  • 4
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 10.05 01:20
  • 0
В добавление к мифам - миф новейший, и ОЧЕНЬ надоедливый.
  • 09.05 23:17
  • 1
О некоторых заблуждениях касательно задач и возможностей танков.
  • 09.05 16:32
  • 2720
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 12:44
  • 14
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 09.05 10:26
  • 10
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 09.05 09:14
  • 1
Не верьте военной машине Вашингтона: Путин не собирается нападать на страны НАТО (Newsweek, США)
  • 09.05 09:01
  • 1
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 09.05 08:55
  • 1
"Дни неприступных крепостей прошли". Украинский фронт вот-вот посыплется (Advance, Хорватия)
  • 09.05 02:07
  • 5
NASA успешно передало данные по лазерному лучу на 226 миллионов километров
  • 09.05 02:07
  • 1258
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.05 02:06
  • 2
Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ
  • 08.05 19:09
  • 3
С аэродрома Новосибирского авиазавода 75 лет назад поднялся в воздух первый построенный здесь самолет