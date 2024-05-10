В США начали испытания вооруженных роботов-собак

TWZ: морская пехота США начала испытания роботов-собак с винтовками

Командование специальных операций морской пехоты США (MARSOC) начало испытания роботов-собак, вооруженных винтовками. Об этом сообщает американское издание The War Zone (TWZ).

В компании Onyx Industries, которая поставляла оружейные системы для роботов, подтвердили, что их изделия используют в MARSOC. Представитель компании Эрик Шелл отметил, что у морпехов есть два робота с системами вооружения на основе модуля Onyx SENTRY — с оружием калибра 7,62 на 39 миллиметров и винтовкой под патрон 6,5 миллиметров Creedmoor.

По словам Шелла, роботы-собаки MARSOC выполняют задачи в ограниченных пространствах и обеспечивают охрану периметра. Носителями вооружения стали роботы Vision 60 компании Ghost Robotics. «Пока точно неясно, сколько еще собак-роботов может быть у MARSOC в настоящее время, однако, похоже, что две собаки, оснащенные SENTRY, проходят испытания в команде», — отметили в публикации.

Автономные дроны несут системы Onyx SENTRY, оснащенные обзорной станцией, системой обработки изображений с поддержкой искусственного интеллекта и дистанционно управляемым оружием. Оборудование робота позволит автоматически обнаруживать и идентифицировать цели, а решение об открытии огня будет принимать оператор.

В октябре 2023 года стало известно, что Корпус морской пехоты США провел испытания робота-собаки, который оснащен противотанковым гранатометом M72 LAW.