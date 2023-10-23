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В США испытали робособаку с гранатометом

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Испытания робота-собаки
Испытания робота-собаки, который оснащен противотанковым гранатометом M72 LAW.
Источник изображения: USMC

Корпус морской пехоты (КМП) США в сентябре провел испытания робота-собаки, который оснащен противотанковым гранатометом M72 LAW. Об этом сообщает издание The Drive.

Испытания провели для подтверждения концепции вооруженного робота. Военные использовали коммерческую модель робота Unitree Go1. Изделие оснастили креплением для гранатомета и камерой GoPro. Также робот получил направляющие для установки дополнительного оборудования, включая камеры и лазерные целеуказатели.

В ходе испытаний робот поражал цели из статического положения. Установку вооружили учебной версией гранатомета, которая стреляет ракетой калибра 21 миллиметр с трассирующим элементом.

Базовая версия одноразового гранатомета M72 позволяет пробивать до 350 миллиметров брони. Максимальная дальность стрельбы составляет 1000 метров.

«Вооруженный ракетной установкой или другими видами оружия, включая стрелковое, четвероногий робот также может быть использован просто для разведки впереди дружественных сил, а затем иметь возможность немедленно реагировать на любые обнаруженные угрозы», — пишет The Drive.

В апреле издание The Verge писало, что мэр Нью-Йорка Эрик Адамс анонсировал возвращение роботов-собак на службу в полицию города. Городские власти приобрели двух робопсов Spot.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M72 LAW
Проекты
Робот
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