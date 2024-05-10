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РИА Новости

Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия

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Учения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М"
Учения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Невар

Путин назвал учения по отработке применения ядерного оружия плановой работой

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа.

"Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", - сказал президент.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.

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