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ТАСС

Медведчук уверен, что освобождение от нацизма обязательно придет на украинскую землю

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Виктор Медведчук
Виктор Медведчук.
Источник изображения: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Украинский народ нуждается в освобождении от преступного режима президента Украины Владимира Зеленского, оно обязательно придет на украинскую землю. Такое мнение высказал глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Сегодня украинский народ нуждается в освобождении от преступного режима Зеленского, который продал его интересы западным кукловодам. И это освобождение на украинскую землю обязательно придет. День Победы у народа не отнять, он остался в сознании, в памяти, в культурном коде потомков победителей", - говорится в заявлении Медведчука и указывается, что "несколько поколений украинцев не замечали, не хотели замечать, как общество скатывается в нацистскую идеологию", а некоторые граждане получали удовольствие от страдания людей на Донбассе.

Политик отметил, что нацизм на Украине начали пропагандировать при президенте Викторе Ющенко, после "майдана" 2004 года. "Тогда в сознание украинцев западными хозяевами внедрялось, что все, что ведет страну на Запад хорошо, а все то, что связывает ее с Россией необычайно вредно для ее развития", - уточнил он. Ющенко, по словам Медведчука, начал политику "примирения" между ветеранами Красной армии и Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), а призывы к "взаимному прощению" подразумевали вину советских солдат.

Глава "Другой Украины" считает, что при Петре Порошенко общество раскололи, установив 8 мая День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. "Начался искусственный, преступно навязанный, раскол страны на тех, кто праздновал 9 мая и тех, кто отмечал 8-го. Фактически страну разделили на потомков победителей нацизма, и потомков жертв нацизма", - подчеркнул он и добавил, что возрождение нацизма в этот момент было "запущено на всю мощность".

Медведчук также указал, что отменой Дня Победы в 2023 году "граждан Украины вывели из списков потомков победителей, и записали в потомки "жертв Советского Союза". При Владимире Зеленском, по словам политика, был введен термин "рашизм", который "придумали и используют современные нацисты, желающие уничтожить русский народ и культуру, как этого хотели ранее гитлеровцы". Он считает, что нынешний президент Украины "скатился в нацизм", потому что он позволял ему уйти от ответственности за реальные проблемы в стране.

"Нацизм толкает народ в войну, поскольку считает себя единственным хозяином мира. И сегодня эту идеологию исповедует не столько Зеленский, сколько масса политиков, представляющая коллективный Запад", - отметил Медведчук. Лидер "Другой Украины" поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и добавил, что "недалек тот день, когда нынешних приспешников нацистской идеологии будет ждать новый Нюрнбергский трибунал". 

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