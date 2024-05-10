Пентагон отметил получение РФ в ходе СВО большого опыта применения современного оружия

Глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо также сказал, что Москва "сохраняет крупнейший в мире арсенал стратегических и нестратегических ядерных вооружений и по-прежнему грозную способность угрожать Северной Америке при помощи высокоточных обычных вооружений"

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Россия приобрела в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине обширный опыт применения своего самого современного оружия, а также отточила тактику ведения боевых действий, которую может задействовать в случае прямого конфликта с США и НАТО. Об этом заявил в среду глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Грегори Гийо.

"Россия приобрела обширный оперативный опыт применения своих самых современных неядерных вооружений на Украине. И у нее была возможность отточить тактические приемы, методы и способы ведения боевых действий, которые она может задействовать при прямом конфликте с Соединенными Штатами или нашими союзниками по НАТО", - говорится в тексте вступительного слова генерала, которое было подготовлено к его участию в слушаниях на Капитолийском холме. Гийо, который одновременно занимает пост главы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, выступил в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

По словам генерала, "хотя стратегический потенциал КНР быстро растет, Россия на сегодняшний день остается величайшей военной угрозой родине". Несмотря на то, что ВС России ведут СВО на Украине, Москва "сохраняет крупнейший в мире арсенал стратегических и нестратегических ядерных вооружений и по-прежнему грозную способность угрожать Северной Америке при помощи высокоточных обычных вооружений", предупредил Гийо.