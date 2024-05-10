Войти
ТАСС

Пентагон отметил получение РФ в ходе СВО большого опыта применения современного оружия

396
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо также сказал, что Москва "сохраняет крупнейший в мире арсенал стратегических и нестратегических ядерных вооружений и по-прежнему грозную способность угрожать Северной Америке при помощи высокоточных обычных вооружений"

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Россия приобрела в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине обширный опыт применения своего самого современного оружия, а также отточила тактику ведения боевых действий, которую может задействовать в случае прямого конфликта с США и НАТО. Об этом заявил в среду глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Грегори Гийо.

"Россия приобрела обширный оперативный опыт применения своих самых современных неядерных вооружений на Украине. И у нее была возможность отточить тактические приемы, методы и способы ведения боевых действий, которые она может задействовать при прямом конфликте с Соединенными Штатами или нашими союзниками по НАТО", - говорится в тексте вступительного слова генерала, которое было подготовлено к его участию в слушаниях на Капитолийском холме. Гийо, который одновременно занимает пост главы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, выступил в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

По словам генерала, "хотя стратегический потенциал КНР быстро растет, Россия на сегодняшний день остается величайшей военной угрозой родине". Несмотря на то, что ВС России ведут СВО на Украине, Москва "сохраняет крупнейший в мире арсенал стратегических и нестратегических ядерных вооружений и по-прежнему грозную способность угрожать Северной Америке при помощи высокоточных обычных вооружений", предупредил Гийо. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
11.12.2008
Американский радар для Израиля. Система засечет запуск любой ракеты за 2500 километров
18.09.2008
Эпоха Александра Расплетина
10.10.2007
Из-за стран СНГ Россия может лишиться доходов от экспорта оружия
23.04.2007
ЗА СПИНОЙ ОДКБ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ
02.03.2007
Эксгумация РСМД
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.05 09:26
  • 13
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 10.05 09:04
  • 1236
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.05 03:44
  • 4
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 10.05 01:20
  • 0
В добавление к мифам - миф новейший, и ОЧЕНЬ надоедливый.
  • 09.05 23:17
  • 1
О некоторых заблуждениях касательно задач и возможностей танков.
  • 09.05 16:32
  • 2720
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 12:44
  • 14
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 09.05 10:26
  • 10
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 09.05 09:14
  • 1
Не верьте военной машине Вашингтона: Путин не собирается нападать на страны НАТО (Newsweek, США)
  • 09.05 09:01
  • 1
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 09.05 08:55
  • 1
"Дни неприступных крепостей прошли". Украинский фронт вот-вот посыплется (Advance, Хорватия)
  • 09.05 02:07
  • 5
NASA успешно передало данные по лазерному лучу на 226 миллионов километров
  • 09.05 02:07
  • 1258
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.05 02:06
  • 2
Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ
  • 08.05 19:09
  • 3
С аэродрома Новосибирского авиазавода 75 лет назад поднялся в воздух первый построенный здесь самолет