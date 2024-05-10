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РИА Новости

Российские конструкторы работают днем и ночью, заявил Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: конструкторы и инженеры работают днем и ночью, чтобы опережать противника

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Конструкторы и инженеры РФ работают днем и ночью, чтобы опережать противника в военной технике, и у нас это получается, заявил президент России Владимир Путин.

"Наши конструкторы, учёные, инженеры, поверьте мне, тоже работают днем и ночью – в полном смысле этого слова, днём и ночью, – чтобы чуть-чуть опережать противника. Повторяю ещё раз: в целом у нас получается. Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы", - сказал Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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