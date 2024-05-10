Российские конструкторы работают днем и ночью, заявил Путин

Путин: конструкторы и инженеры работают днем и ночью, чтобы опережать противника

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Конструкторы и инженеры РФ работают днем и ночью, чтобы опережать противника в военной технике, и у нас это получается, заявил президент России Владимир Путин.

"Наши конструкторы, учёные, инженеры, поверьте мне, тоже работают днем и ночью – в полном смысле этого слова, днём и ночью, – чтобы чуть-чуть опережать противника. Повторяю ещё раз: в целом у нас получается. Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы", - сказал Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.