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Военное обозрение

Литва вслед за Латвией объявила о готовности отправить военных на Украину, но в составе «более крупной» западной миссии

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Источник изображения: topwar.ru

Литва вслед за Латвией заявила о готовности отправить свои войска на территорию Украины, но только в составе западной коалиции. В одиночку прибалты помогать Киеву не намерены. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Сейм Литвы уже выдал правительству республики мандат на отправку литовских военных на Украину, правда, не воевать против российской армии, а всего лишь готовить украинских военных. Власти Литвы готовы к этому, но в одиночку на Украину соваться боятся, предпочитая действовать в составе западной коалиции. При этом Ландсбергис уточняет, что миссию должны прикрывать системы ПВО, а то вдруг прилетит российская ракета.

Наши войска обучали украинцев на Украине еще до конфликта, и мы делали это на протяжении многих лет. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимо

— заявил глава литовского МИДа, добавив, что обучать украинцев на их же территории гораздо удобнее, чем в других странах.

Накануне с аналогичным заявлением выступила премьер Латвии Ингрид Шимоните. По ее словам, Рига готова к отправке своих военных на Украину, но только в рамках тренировочной миссии, воевать они на стороне ВСУ против российской армии не будут. Она также высказалась за вхождение на Украину в составе более крупной коалиции. Таким образом, осталось подписать на это дело Эстонию, создать коалицию и ввести войска.

Между тем, по мнению экспертов, вариант с отправкой военных инструкторов на Украину поддерживают многие страны, в частности Франция и Великобритания. Если такое решение будет принято, коалицию сформировать труда не составит.

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Великобритания
Латвия
Литва
Украина
Франция
Эстония
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