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ТАСС

Представители США и Великобритании обсудили ужесточение санкций против РФ

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Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов и Великобритании обсудили вопросы, связанные с ужесточением введенных Западом санкций против России в связи с проводимой на Украине СВО. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента по итогам прошедших в Лондоне консультаций.

В распространенном документе отмечается, что стороны договорились "продолжать работать с союзниками с целью ограничить источники российских доходов, в том числе от сферы услуг и ключевых сырьевых товаров, таких как энергоносители и металлы, которые позволяют России вести военные действия". Соединенные Штаты и Великобритания "подтвердили свою общую приверженность противодействию тем, кто угрожает миру, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке". "Соединенные Штаты и Великобритания подтвердили, что санкции и экспортный контроль являются важнейшими инструментами политики в области национальной безопасности. Участники встречи обсудили применение целенаправленных, скоординированных санкций и мер экспортного контроля для сдерживания и пресечения злонамеренной деятельности, а также для защиты международных норм", - добавили в Госдепартаменте. На консультациях также обсуждались меры по борьбе с обходом западных рестрикций. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
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