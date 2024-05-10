Власти Греции отказываются передать Киеву свои системы ПВО Patriot и С-300

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Правительство Греции не одобрило передачу украинской армии имеющиеся системы ПВО Patriot и С-300, поскольку они необходимы для обороны собственной страны.

Как заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью порталу protothema, ранее Афины предоставили Саудовской Аравии одну из своих батарей ЗРК Patriot руководствуясь исключительно геополитическими соображениями, потому что Греция стремится нарастить свое присутствие в регионе, где в настоящее время наблюдается некоторая напряженность. К тому же, значительную часть расходов на активацию переданной саудитам системы ПВО взяли на себя американцы. Ввиду того, что один из греческих ЗРК уже находится за пределами страны, передача ПВО Украине может привести к снижению обороноспособности самой Греции.

Мицотакис также напомнил, что один из фрегатов военно-морских сил Греции в настоящее время участвует в миссии стран НАТО в акватории Красного моря, потому что Афины напрямую заинтересованы в обеспечении свободного прохода торговых судов. Кроме того, если отправленная в Саудовскую Аравию батарея Patriot может быть практически в любой момент возвращена на вооружение греческой армии, отправка ЗРК на Украину с высокой долей вероятности означала бы ее безвозвратную потерю. Поэтому, по словам главы греческого правительства, вопрос о возможной передаче ВСУ Patriot и С-300 в настоящее время не стоит.

Ранее сообщалось, что власти Турции также отказались передать Украине свои комплексы ПВО С-400, объяснив свое решение существованием необходимости усиливать оборонительные возможности на границе с Ираком.