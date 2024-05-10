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С полигона в Швеции запустят южнокорейскую ракету

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Кадр: Perigee / YouTube
Кадр: Perigee / YouTube.

С полигона Эсрейндж в Швеции запустят ракету Blue Whale 1 из Южной Кореи

С полигона Эсрейндж в Швеции не ранее 2025 года планируется запустить ракету Blue Whale 1 разработки южнокорейской компании Perigee Aerospace. Об этом пишет издание European Spaceflight.

Соглашение о пуске Blue Whale 1 с площадки на Эсрейндж заключили Шведская космическая корпорация и компания Perigee Aerospace. Перед стартом носителя с территории скандинавского государства планируется совершить один пуск в Южной Корее.

Перспективную легкую ракету Blue Whale 1 планируется запускать с площадок в Швеции и Южной Корее. Перспективный двухступенчатый носитель отличается грузоподъемностью от 170 до 500 килограммов и наличием многоразовой первой ступени.

В феврале Шведская космическая корпорация сообщила, что Германский аэрокосмический центр с площадки на ракетном полигоне Эсрейндж, расположенном недалеко от города Кируна на севере Швеции, успешно запустил суборбитальную ракету MAPHEUS 14, оснащенную новым двигателем Red Kite.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Швеция
Южная Корея
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