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Интерфакс-АВН

Лукашенко: для РФ и Белоруссии тактическое ядерное оружие является исключительно элементом сдерживания

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко.
Источник изображения: Павел Бедняков/РИА Новости

Минск. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие (ТЯО) для России и Белоруссии является исключительно элементом сдерживания.

"Для нас и России - это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более", - сказал Лукашенко в ходе общения с журналистами после участия в торжественном мероприятии по случаю дня Победы в четверг в Минске. Его слова приводит президентская пресс-служба.

"Ядерное оружие - страшное оружие. (...) Для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать", - подчеркнул Лукашенко, отметив, что это он был инициатором проведения совместной с РФ проверки средств применения ТЯО.

"Мы хотим мира. Мы не хотим воевать. И мы не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения. Что вы думаете, только на Россию? От нас ничего не останется. Вот почему мы вместе с Россией. Не только потому, что мы союзники", - сказал Лукашенко, обратив внимание на то, что США тоже отрабатывают в Европе применение ядерного оружия, но делается это непублично.

"Мы ни на кого не собираемся нападать. Но все должны понимать, что за нами не заржавеет", - подытожил Лукашенко.

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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