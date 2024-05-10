Лукашенко: для РФ и Белоруссии тактическое ядерное оружие является исключительно элементом сдерживания

Минск. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие (ТЯО) для России и Белоруссии является исключительно элементом сдерживания.

"Для нас и России - это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более", - сказал Лукашенко в ходе общения с журналистами после участия в торжественном мероприятии по случаю дня Победы в четверг в Минске. Его слова приводит президентская пресс-служба.

"Ядерное оружие - страшное оружие. (...) Для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать", - подчеркнул Лукашенко, отметив, что это он был инициатором проведения совместной с РФ проверки средств применения ТЯО.

"Мы хотим мира. Мы не хотим воевать. И мы не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения. Что вы думаете, только на Россию? От нас ничего не останется. Вот почему мы вместе с Россией. Не только потому, что мы союзники", - сказал Лукашенко, обратив внимание на то, что США тоже отрабатывают в Европе применение ядерного оружия, но делается это непублично.

"Мы ни на кого не собираемся нападать. Но все должны понимать, что за нами не заржавеет", - подытожил Лукашенко.