В Госдуме заявили, что Украина потеряла кадровую армию

Шеремет: армия Украины теперь состоит в основном из мобилизованных и наемников

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Украина потеряла свою кадровую армию, которая теперь состоит в основном из мобилизованных и наемников, отсюда и стремление привлечь иностранные войска.

Ранее на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает чрезвычайно вызывающей провокацией появление подобной петиции.

"Сегодня с уверенностью можно говорить, что существовавшая до начала спецоперации кадровая армия на Украине уничтожена. Сегодня она укомплектована в основном из несчастных насильно мобилизованных людей и наемников. Отсюда и маниакальное желание режима Зеленского пригласить на Украину западных интервентов, чтобы с помощью их штыков удержаться у власти", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, к украинцам постепенно приходит озарение, поэтому желающих умирать за режим Зеленского становится все меньше.