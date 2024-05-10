Войти
РИА Новости

Путин раскрыл подробности участия Белоруссии в учениях по применению ТЯО

395
0
0
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Путин: Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе учений по применению ТЯО

МОСКВА, 9 мая/ Радио Sputnik. Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения тактического ядерного оружия по просьбе президента республики Александра Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно", – приводит его слова РИА Новости.

Путин уточнил, что в этот раз учения пройдут в три этапа.

"На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям, соответствующие указание Министерствам обороны и Генеральным штабам дано", – заключил президент.

Ранее Генштаб ВС РФ по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, в которых будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа, силы ВМФ и авиация.

Радио Sputnik ранее раскрыло подробности встречи Путина и Лукашенко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
20.02.2013
Империя нападет ("Uwazam Rze", Польша)
06.02.2013
Альтернативы интеграции в оборонной сфере нет
22.02.2012
Как выбраться из технологического тупика
09.11.2011
Традиционное недоверие и нарастающее презрение
19.02.2008
Путин ставит задачи, связанные с совершенствованием стратегии развития Вооруженных сил РФ до 2020 года
20.12.2007
"ИСКАНДЕР" ВСТУПИЛ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЙНУ. АСИММЕТРИЧНЫЕ ОТВЕТЫ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ НА ПЛАНЫ ВАШИНГТОНА
02.03.2007
МОСКВА И ПЕКИН СЫГРАЮТ В ВОЙНУ Совместные российско-китайские военные учения впервые пройдут на ядерном фоне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.05 09:26
  • 13
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 10.05 09:04
  • 1236
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.05 03:44
  • 4
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 10.05 01:20
  • 0
В добавление к мифам - миф новейший, и ОЧЕНЬ надоедливый.
  • 09.05 23:17
  • 1
О некоторых заблуждениях касательно задач и возможностей танков.
  • 09.05 16:32
  • 2720
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 12:44
  • 14
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 09.05 10:26
  • 10
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 09.05 09:14
  • 1
Не верьте военной машине Вашингтона: Путин не собирается нападать на страны НАТО (Newsweek, США)
  • 09.05 09:01
  • 1
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 09.05 08:55
  • 1
"Дни неприступных крепостей прошли". Украинский фронт вот-вот посыплется (Advance, Хорватия)
  • 09.05 02:07
  • 5
NASA успешно передало данные по лазерному лучу на 226 миллионов километров
  • 09.05 02:07
  • 1258
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.05 02:06
  • 2
Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ
  • 08.05 19:09
  • 3
С аэродрома Новосибирского авиазавода 75 лет назад поднялся в воздух первый построенный здесь самолет