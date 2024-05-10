Путин раскрыл подробности участия Белоруссии в учениях по применению ТЯО

Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России.

Путин: Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе учений по применению ТЯО

МОСКВА, 9 мая/ Радио Sputnik. Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения тактического ядерного оружия по просьбе президента республики Александра Лукашенко, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно", – приводит его слова РИА Новости.

Путин уточнил, что в этот раз учения пройдут в три этапа.

"На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям, соответствующие указание Министерствам обороны и Генеральным штабам дано", – заключил президент.

Ранее Генштаб ВС РФ по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, в которых будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа, силы ВМФ и авиация.

Радио Sputnik ранее раскрыло подробности встречи Путина и Лукашенко.