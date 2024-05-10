Путин: мы научились "малыми средствами" решать задачи в сфере разведки и ударных действий

Россия должны быть на шаг впереди в производстве современных вооружений

Ведется работа над решением проблемы отражения дронов противника

Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Россия должна быть на шаг впереди в производстве современных вооружений, научилась делать новые средства разведки и ударные средства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Современные средства вооружённой борьбы меняются с очень большой скоростью. И если мы хотим быть успешными, мы должны быть всегда на шаг впереди", - сказал он на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО, которая состоялась 7 мая после инаугурации.

При этом Путин признал, что России не всегда это удается.

"У противника достаточно современных средств, потому что на нашего противника работает всё западное сообщество, которое спит и видит, чтобы Россия в её сегодняшнем виде уже не существовала", - пояснил он.

"Нам, чтобы быть успешными, надо быть, ещё раз повторяю, на шаг впереди в высоких технологиях", - добавил Путин.

Он отметил, что нынешняя ситуация показала, что задачи, которые раньше возлагались на авиацию, могут эффективно решаться "малыми средствами".

"Мы это научились делать, мы это делаем. Это касается разведки, это касается ударных средств, это касается многих других задач, их очень много: и в тылу можно их решать с помощью дронов, и на линии боевого соприкосновения", - сказал он.

Путин также отметил, что над этой задачей работают не только структуры Минобороны, но и гражданские предприятия.

"Конечно, это всё должно быть сконцентрировано определённым образом, всё известным способом разложено по нужным полочкам, поддержано на уровне государства. Мы так и делаем", - добавил он.